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День кадровика 2023: нейросеть создала картинки красивых кадровиков к празднику

23 мая 2023, 23:53
Фото: 1MI :сгенерировано нейросетью Midjourney
Кадровиков нейросети можно отправлять на конкурс красоты

День кадровика 2023: нейросеть нарисовала самых красивых кадровиков к празднику

24 мая в России отмечается День кадровика. Поздравления и открытки в праздник принято дарить кадровым работникам, HR-менеджерам и специалистам, задействованным в системе подбора кадров. Но в 2023 году нейросеть создала портреты самих кадровиков, нарисовав их невероятно красивыми.

По версии нейросети  MidJourney, работницы кадровых служб выглядят так, словно им прямая дорога на ближайший конкурс красоты или участие в «Мисс Россия». Так, на одной из картинок изображена чертовски милая девушка с папкой в руке, которая явно решит все ваши проблемы на работе.

На другом варианте искусственный интеллект представил общение HR-менеджера с соискателем. На ней молодой мужчина с бородкой с доверием смотрит на молодую кадровичку. В свою очередь, девушка внимательно вглядывается в собеседника и готова помочь ему с трудоустройством.

Стоит отметить, что одной из главных особенностей работы кадровика является наличие крепкой нервной системы, поскольку человек с неустойчивой психикой попросту не выдержит необходимость формировать кучу документов, учитывать малейшие нюансы в изменениях «бумажных» процедур и чуть ли не ежесекундно реагировать на новые задачи.

В частности, 2023 год порадовал кадровиков новым порядком назначения и выплаты больничных листов и новыми документами при увольнении работника. Кроме того, штатному кадровику зачастую приходится размещать объявления о вакансиях и проводить адаптационные мероприятия с новыми работниками.

Неслучайно многие поздравления кадровым работникам звучат так.

«Пусть ваши кадры будут благодарными, программы не виснут, а труд будет всегда по достоинству оцененным. Желаем вам, чтобы всегда было безотказным здоровье, нервы крепкими, силы неиссякаемыми, энергия вдохновляющей! Новых побед, удачи и простого бескрайнего человеческого счастья! Удачи в буднях трудовых».

Стоит также отметить, что в кадровых структурах имеет место громаднейшая конкуренция и устроиться сразу туда непросто. Специалист должен не только разбираться в управлении персоналом и в кадровом делопроизводстве, но и владеть навыками юриспруденции. Поэтому полностью грамотный кадровик формируется уже по достижении тридцатилетнего возраста.

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