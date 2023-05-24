День кадровика 2023: нейросеть создала картинки красивых кадровиков к празднику

По версии нейросети MidJourney, работницы кадровых служб выглядят так, словно им прямая дорога на ближайший конкурс красоты или участие в «Мисс Россия». Так, на одной из картинок изображена чертовски милая девушка с папкой в руке, которая явно решит все ваши проблемы на работе.