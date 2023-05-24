День кадровика 2023: нейросеть создала картинки красивых кадровиков к празднику

Posted Вчера, 23:53
Published Вчера, 23:53
Modified Вчера, 23:53
Updated Вчера, 23:53
По версии нейросети MidJourney, работницы кадровых служб выглядят так, словно им прямая дорога на ближайший конкурс красоты или участие в «Мисс Россия». Так, на одной из картинок изображена чертовски милая девушка с папкой в руке, которая явно решит все ваши проблемы на работе.
На другом варианте искусственный интеллект представил общение HR-менеджера с соискателем. На ней молодой мужчина с бородкой с доверием смотрит на молодую кадровичку. В свою очередь, девушка внимательно вглядывается в собеседника и готова помочь ему с трудоустройством.
Стоит отметить, что одной из главных особенностей работы кадровика является наличие крепкой нервной системы, поскольку человек с неустойчивой психикой попросту не выдержит необходимость формировать кучу документов, учитывать малейшие нюансы в изменениях «бумажных» процедур и чуть ли не ежесекундно реагировать на новые задачи.
В частности, 2023 год порадовал кадровиков новым порядком назначения и выплаты больничных листов и новыми документами при увольнении работника. Кроме того, штатному кадровику зачастую приходится размещать объявления о вакансиях и проводить адаптационные мероприятия с новыми работниками.
Неслучайно многие поздравления кадровым работникам звучат так.
«Пусть ваши кадры будут благодарными, программы не виснут, а труд будет всегда по достоинству оцененным. Желаем вам, чтобы всегда было безотказным здоровье, нервы крепкими, силы неиссякаемыми, энергия вдохновляющей! Новых побед, удачи и простого бескрайнего человеческого счастья! Удачи в буднях трудовых».
Стоит также отметить, что в кадровых структурах имеет место громаднейшая конкуренция и устроиться сразу туда непросто. Специалист должен не только разбираться в управлении персоналом и в кадровом делопроизводстве, но и владеть навыками юриспруденции. Поэтому полностью грамотный кадровик формируется уже по достижении тридцатилетнего возраста.