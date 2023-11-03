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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 11:11

Новосибирские художники создали уникальное полотно

Первое граффити от нейросети появилось в Новосибирске — так борются с красноярцами

3 ноября 2023, 10:29
Фото: Фото предоставлены читательницей Дианой
Новосибирские художники создали уникальное полотно

В Новосибирске появилось первое граффити, сгенерированное нейросетью

Новосибирские художники создали граффити с помощью нейросети. Оно приурочено к 4 ноября.

Как рассказали художники, уникальное панно было создано в рамках соревнования с красноярскими коллегами. Теперь решить судьбу панно должны простые любители творчества.

«У нас битва с Красноярском. Они нарисовали граффити ко Дню народного единства, а после — бросили нам вызов. Мы сделали масштабное панно, сгенерированное нейросетью на улице Державина, 9. Лучшую работу выберут подписчики в Telegram-канале „Куда пойти в Новосибирске | Пилигрим“, — рассказала Atas.Info одна из авторов мурала Диана.

Напомним, что в Новосибирске появился арт-объект на «птичью» тематику. В его создании приняли участие все горожане.

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#Новосибирск#Художник#Граффити#Александр Ляхов#Нейросеть#Искусство
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