Первое граффити от нейросети появилось в Новосибирске — так борются с красноярцами

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Как рассказали художники, уникальное панно было создано в рамках соревнования с красноярскими коллегами. Теперь решить судьбу панно должны простые любители творчества.
«У нас битва с Красноярском. Они нарисовали граффити ко Дню народного единства, а после — бросили нам вызов. Мы сделали масштабное панно, сгенерированное нейросетью на улице Державина, 9. Лучшую работу выберут подписчики в Telegram-канале „Куда пойти в Новосибирске | Пилигрим“, — рассказала Atas.Info одна из авторов мурала Диана.
Напомним, что в Новосибирске появился арт-объект на «птичью» тематику. В его создании приняли участие все горожане.