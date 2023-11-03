Первое граффити от нейросети появилось в Новосибирске — так борются с красноярцами

«У нас битва с Красноярском. Они нарисовали граффити ко Дню народного единства, а после — бросили нам вызов. Мы сделали масштабное панно, сгенерированное нейросетью на улице Державина, 9. Лучшую работу выберут подписчики в Telegram-канале „Куда пойти в Новосибирске | Пилигрим“, — рассказала Atas.Info одна из авторов мурала Диана.