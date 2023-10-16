У мурала «Страницы истории» в Новосибирске появился новый арт-объект — трамвай № 13

Площадь мурала составляет 1 000 квадратных метров, а если учесть предыдущую работу, то более 1 500 квадратных метров. Первая часть этой росписи была создана в 2022 году. В этом году томский художник Илья Wince Маломощенко представил вторую часть своего произведения, которое получило название «Страницы истории 2.0».