У мурала «Страницы истории» в Новосибирске появился новый арт-объект — трамвай № 13

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:38
Появился новый элемент у мурала «Страницы истории» — трамвай №13, расписанный в этом же стиле. Это интересное место, которое посвящено селу Кривощеково и городу Новониколаевск. Такое историко-культурное место является первым в Сибири в своем роде и объединяет уличное искусство со средствами передвижения.
Вторая часть граффити «Страницы истории» была торжественно открыта 22 сентября. Новое панно расположено на ул. Серебренниковская, 2а. Изображение выполнено на стене бывшего гаражного кооператива.
Площадь мурала составляет 1 000 квадратных метров, а если учесть предыдущую работу, то более 1 500 квадратных метров. Первая часть этой росписи была создана в 2022 году. В этом году томский художник Илья Wince Маломощенко представил вторую часть своего произведения, которое получило название «Страницы истории 2.0».