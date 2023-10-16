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Преображенный трамвай

У мурала «Страницы истории» в Новосибирске появился новый арт-объект — трамвай № 13

16 октября 2023, 09:35
Фото: Анна Терешкова
Преображенный трамвай

В Новосибирск пустили трамвай №13, расписанный в стиле мурала «Страницы истории»

В Новосибирске расписали 13-й трамвай в стиле мурала «Страницы истории» в Новосибирске, о чем сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Появился новый элемент у мурала «Страницы истории» — трамвай №13, расписанный в этом же стиле. Это интересное место, которое посвящено селу Кривощеково и городу Новониколаевск. Такое историко-культурное место является первым в Сибири в своем роде и объединяет уличное искусство со средствами передвижения.

Фото: Анна Терешкова
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Вторая часть граффити «Страницы истории» была торжественно открыта 22 сентября. Новое панно расположено на ул. Серебренниковская, 2а. Изображение выполнено на стене бывшего гаражного кооператива.

Площадь мурала составляет 1 000 квадратных метров, а если учесть предыдущую работу, то более 1 500 квадратных метров. Первая часть этой росписи была создана в 2022 году. В этом году томский художник Илья Wince Маломощенко представил вторую часть своего произведения, которое получило название «Страницы истории 2.0».

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#Город#Новосибирск#Трамвай#Эмилия Губарева#Мурал
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