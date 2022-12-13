Напомним, несколько недель назад в мэрию Новосибирска обратились с просьбой разобраться с незаконно размещенным граффити на стене пятиэтажного дома на Фрунзе,4. Это мурал врача с пламенным сердцем – он принадлежит художнику из Мексики Трепо Паркеру.