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Имя тайного заказчика мурала с врачом раскрыли на худсовете в Новосибирске

Сегодня, 12:34
Фото: atas.info
Раскрыто имя заказчика мурала с доктором на фасаде здания Фрунзе, 4 в Новосибирске
Худсовет Новосибирска одобрил мурал с доктором, который незаконно красуется на фасаде здания Фрунзе, 4. Проблемы создал неизвестный заказчик, не согласовавший арт-объект. Он оставался неизвестен, пока имя возможного заказчика не всплыло на заседании худсовета 13 декабря.

Напомним, несколько недель назад в мэрию Новосибирска обратились с просьбой разобраться с незаконно размещенным граффити на стене пятиэтажного дома на Фрунзе,4. Это мурал врача с пламенным сердцем – он принадлежит художнику из Мексики Трепо Паркеру.

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Как отметили участники художественного совета, рисунок доктора нарушает постановление мэрии № 7056 от 08.12.2015. Неизвестный заказчик, не согласовавший арт-объект, создал властям настоящие проблемы. Он не позаботился о том, чтобы внести рисунок в паспорт фасада здания.

«Это работа хорошая, интересная. Вопрос к заказчику – он вообще не знал, что требуется согласование таких объектов? Если нет, то незнание законов не освобождает от ответственности. Нужно внести какой-то пункт о вынесении штрафов за нарушение правил размещения подобных арт-объектов. А по поводу это работы у меня возражений нет», - предложил краевед Новосибирской области Константин Голодяев.
Фото: Atas.info
«А Кто заказчик»? - поинтересовался член худсовета Владимир Авдеев.
Фото: Atas.info

В этот момент в зале на секунду воцарилась тишина. Заказчик – для всех неизвестен, и оставался бы таковым пока имя возможного не назвала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«Точной информации нет. Есть версия, что картину мог заказать ресторатор Даниил Прицкау. Он действительно привозил мексиканца Трепо Паркера. Его выставка проходила в одном из наших Молодежных центров. И как-то, однажды, они при мне делились планами создать подобный мурал», - рассуждала Терешкова.

Стоит отметить, по сей день заказчик мурала с доктором и сердцем остается официально неизвестен, но версия, предложенная Анной Терешковой, показалась многим участникам худсовета правдоподобной.

Напомним, за сохранение мурала ранее проголосовал 241 новосибирец из 243. Его решили оставить и рекомендовали внести в реестр монументально декоративного оформления Новосибирск

Худсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе
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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Мурал#Худсовет#Общество
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