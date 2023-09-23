В Новосибирске появился мурал про Кривощеково на улице Серебренниковской

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Рисунок можно увидеть на гаражах на улице Серебренниковской. Он растянулся на целых 2 000 кв. м.
Изображение, как сообщили представители мэрии, появилось в рамках проекта «Страницы истории 2.0». Художники вдохновлялись архивными снимками старинного села.
Отметим, Большое Кривощеково — это первое поселение, основанное в 17 веке.
Напомним, скончался доктор, который был изображен на мурале в центре Новосибирска.