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В Новосибирске появился мурал про Кривощеково на улице Серебренниковской

В Новосибирске появился мурал про Кривощеково на улице Серебренниковской

23 сентября 2023, 07:46
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Огромный мурал про село Кривощеково появился на гаражах в центре Новосибирска. Его автором стал художник Илья Wince.

Рисунок можно увидеть на гаражах на улице Серебренниковской. Он растянулся на целых 2 000 кв. м.

Изображение, как сообщили представители мэрии, появилось в рамках проекта «Страницы истории 2.0». Художники вдохновлялись архивными снимками старинного села.

Отметим, Большое Кривощеково — это первое поселение, основанное в 17 веке.

Напомним, скончался доктор, который был изображен на мурале в центре Новосибирска.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Мурал
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