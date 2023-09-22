Вторую часть мурала «Страницы истории» открыли в Новосибирске — ТОП лучших фото

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:35
В пятницу, 22 сентября торжественно открыли вторую часть граффити «Страницы истории». Панно появилось по адресу ул. Серебренниковская, 2а.
Примечательно, что изображение нанесли на стену бывшего гаражного кооператива.
Площадь мурала — 1 000 квадратных метров. Если учитывать предыдущую работу, то более 1 500 квадратных метров.
Первая часть этой монументальной росписи, названной «Страницы истории», была создана в 2022 году. В этом году томский художник Илья Wince Маломощенко представил вторую часть работы под названием «Страницы истории 2.0».
«Мы ещё работаем над ней. Сегодня третий день идёт. Если считать подготовку эскиза, то ещё несколько месяцев», — рассказал Atas.Info художник.
Для создания мурала использовались сохраненные фотографии, изображающие историю села Кривощёково и его культуру, хозяйство и жизнь. В качестве источника вдохновения автор использовал также исторические снимки Центрального района, предоставленные Новосибирским музеем.
Примечательно, что над муралом работал именно томский, а не новосибирский художник. Представитель молодёжного центра «Альтаир» Роман Есин объяснил, что стиль Ильи Маломощенко больше всего подходил для этой локации.
«Идея возникла, когда в одном из пабликов я увидел, что на месте этих гаражей стоят старые дома, деревянные. И у Ильи, как раз, такой стиль. Я понял, что он нужен. Нужно сделать классный эскиз, и Илья отлично сюда впишется», — поделился Роман Есин.