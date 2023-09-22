atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В центре Новосибирска открыли вторую часть граффити «Страницы истории»

Вторую часть мурала «Страницы истории» открыли в Новосибирске — ТОП лучших фото

22 сентября 2023, 07:33
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

В центре Новосибирска открыли вторую часть граффити «Страницы истории»

Вторую часть панно «Страницы истории 2.0» открыли сегодня в Центральном районе Новосибирска.

В пятницу, 22 сентября торжественно открыли вторую часть граффити «Страницы истории». Панно появилось по адресу ул. Серебренниковская, 2а.

Примечательно, что изображение нанесли на стену бывшего гаражного кооператива.

Площадь мурала — 1 000 квадратных метров. Если учитывать предыдущую работу, то более 1 500 квадратных метров.

Первая часть этой монументальной росписи, названной «Страницы истории», была создана в 2022 году. В этом году томский художник Илья Wince Маломощенко представил вторую часть работы под названием «Страницы истории 2.0».

«Мы ещё работаем над ней. Сегодня третий день идёт. Если считать подготовку эскиза, то ещё несколько месяцев», — рассказал Atas.Info художник.

Для создания мурала использовались сохраненные фотографии, изображающие историю села Кривощёково и его культуру, хозяйство и жизнь. В качестве источника вдохновения автор использовал также исторические снимки Центрального района, предоставленные Новосибирским музеем.

Примечательно, что над муралом работал именно томский, а не новосибирский художник. Представитель молодёжного центра «Альтаир» Роман Есин объяснил, что стиль Ильи Маломощенко больше всего подходил для этой локации.

«Идея возникла, когда в одном из пабликов я увидел, что на месте этих гаражей стоят старые дома, деревянные. И у Ильи, как раз, такой стиль. Я понял, что он нужен. Нужно сделать классный эскиз, и Илья отлично сюда впишется», — поделился Роман Есин.
Имя тайного заказчика мурала с врачом раскрыли на худсовете в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске рисовавший мурал на стене НГТУ дрон сдуло ветромХудсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе
#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Граффити#Мурал
Подпишитесь
Повестки, пьянство, резня и свадьбы: 21 сентября год с начала частичной мобилизации
Вчера, 04:02
Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске
Вчера, 08:45
Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
Сегодня, 05:12
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
Вчера, 04:09
В Новосибирске глава батальона «Вега» Панферов спрогнозировал срок окончания СВО
Сегодня, 01:26
Цены на недвижимость в Новосибирске 2023: стоит ли покупать квартиру сейчас
Сегодня, 04:19