Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
В своем ТГ-канале министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал фотографии, которые создала нейросеть по запросу.
На кадрах изображены охотники и лесники. Люди выглядят немного пугающе, как будто вокруг произошел апокалипсис. А вот техника у охотников – это внедорожники, которые замаскированы под лесную природу.
«Нейросеть считает, что новосибирские охотоведы, лесники, их форма и техника должны выглядеть так. Сквозной стереотип – холод», - написал министр.
Также нейросеть сгенерировала образ охотника – это шуба, шапка и оружие. Среди лесников, есть портрет молодого мужчины модельной внешности. Если сравнить с другими снимками, то охотники выглядят очень сурово.
Напомним, ранее нейросеть создала образ тех, кто пишет Тотальный диктант в Новосибирске.