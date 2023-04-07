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Нейросеть показала, как выглядят охотники Новосибирской области

7 апреля 2023, 05:57
Фото: ТГ-канал Евгений Шестернин
Так выглядит охотник, образ которого придумала нейросеть

В Новосибирске нейросеть показала, как выглядят сибирские охотники

Искусственный интеллект воссоздал портрет охотников Новосибирской области – кадры однозначно достойны размышлений.

В своем ТГ-канале министр экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал фотографии, которые создала нейросеть по запросу.

На кадрах изображены охотники и лесники. Люди выглядят немного пугающе, как будто вокруг произошел апокалипсис. А вот техника у охотников – это внедорожники, которые замаскированы под лесную природу.

«Нейросеть считает, что новосибирские охотоведы, лесники, их форма и техника должны выглядеть так. Сквозной стереотип – холод», - написал министр.

Также нейросеть сгенерировала образ охотника – это шуба, шапка и оружие. Среди лесников, есть портрет молодого мужчины модельной внешности. Если сравнить с другими снимками, то охотники выглядят очень сурово.

Фото: ТГ-канал Евгений Шестернин
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Напомним, ранее нейросеть создала образ тех, кто пишет Тотальный диктант в Новосибирске.

#Нейросеть#Охота#Охотники#Евгений Шестернин#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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