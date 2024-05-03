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Охотники

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Отправить мужчин-охотников на СВО предложили в Новосибирской области
Создать отряд из охотников для участия в борьбе с дронами предложил сотрудник министерства природных ресурсов Новосибирской области.
3 мая, 11:43
Новосибирских охотников ждут на Госуслугах — как подать документы
В Новосибирской области начинается сезон весенней охоты. Любители пострелять дичь могут подать пакет документов через «Госуслуги».
22 марта, 07:20
Когда охота: новосибирцам начнут выдавать заявления на весенний отстрел птицы
15 марта, 10:46
2023
Новосибирским охотникам утвердили квоты на отстрел косуль и лося
28 июля 2023, 07:39
Нейросеть показала, как выглядят охотники Новосибирской области
Искусственный интеллект воссоздал портрет охотников Новосибирской области – кадры однозначно достойны размышлений.
7 апреля 2023, 05:57
2022
В Новосибирской области задержали двух браконьеров, подозреваемых в убийстве лосей
Двое новосибирцев подозреваются в незаконной охоте на лосей, тела животных были обнаружены возле посёлка Мошнино
5 ноября 2022, 08:23

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