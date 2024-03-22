Новосибирских охотников ждут на Госуслугах — как подать документы

С 2023 года охотники могут получить электронную лицензию. Рассмотрение заявлений и выдача разрешительных документов происходит автоматически. Как сообщили в региональном Минцифры, необходимо подать заявку, оплатить госпошлину и получить цифровую лицензию через личный кабинет. При этом новосибирцы имеют право и на бумажный документ. Отчитаться о добытых ресурсах можно через мобильное приложение «Моя охота».