Новосибирских охотников ждут на Госуслугах — как подать документы

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Весенний сезон охоты пройдет с 16 апреля по 15 мая. Прием заявлений на добычу дичи стартует на Госуслугах 25 марта с 9:00 по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/352359/1/form .
С 2023 года охотники могут получить электронную лицензию. Рассмотрение заявлений и выдача разрешительных документов происходит автоматически. Как сообщили в региональном Минцифры, необходимо подать заявку, оплатить госпошлину и получить цифровую лицензию через личный кабинет. При этом новосибирцы имеют право и на бумажный документ. Отчитаться о добытых ресурсах можно через мобильное приложение «Моя охота».
С 16 по 25 апреля и с 30 апреля по 9 мая будет разрешено охотиться на вальдшнепа, тетерева, глухаря, ворону серую, грача и дрозда-рябинника. С 26 апреля по 5 мая — на селезня уток, гуся белолобого, ворону серую, грача и дрозда-рябинника.
С 30 апреля по 9 мая можно будет записать в охотничьи трофеи селезня уток, гуся белолобого, ворону серую, грача и дрозда-рябинника. С 16 апреля по 5 мая на ворону серую, грача, дрозда-рябинника и селезней уток с помощью манка, и подсадных уток.
При этом браконьерство карается по закону. Одним из недавних случаев в Новосибирской области стало убийство косули в заказнике.