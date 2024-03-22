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В Новосибирской области стартует прием заявлений на весеннюю охоту

Новосибирских охотников ждут на Госуслугах — как подать документы

22 марта 2024, 07:20
Фото: 1MI
В Новосибирской области стартует прием заявлений на весеннюю охоту

В Новосибирской области начинается прием заявок на весеннюю охоту

В Новосибирской области начинается сезон весенней охоты. Любители пострелять дичь могут подать пакет документов через «Госуслуги».

Весенний сезон охоты пройдет с 16 апреля по 15 мая. Прием заявлений на добычу дичи стартует на Госуслугах 25 марта с 9:00 по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/352359/1/form .

С 2023 года охотники могут получить электронную лицензию. Рассмотрение заявлений и выдача разрешительных документов происходит автоматически. Как сообщили в региональном Минцифры, необходимо подать заявку, оплатить госпошлину и получить цифровую лицензию через личный кабинет. При этом новосибирцы имеют право и на бумажный документ. Отчитаться о добытых ресурсах можно через мобильное приложение «Моя охота».

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С 16 по 25 апреля и с 30 апреля по 9 мая будет разрешено охотиться на вальдшнепа, тетерева, глухаря, ворону серую, грача и дрозда-рябинника. С 26 апреля по 5 мая — на селезня уток, гуся белолобого, ворону серую, грача и дрозда-рябинника.

С 30 апреля по 9 мая можно будет записать в охотничьи трофеи селезня уток, гуся белолобого, ворону серую, грача и дрозда-рябинника. С 16 апреля по 5 мая на ворону серую, грача, дрозда-рябинника и селезней уток с помощью манка, и подсадных уток.

При этом браконьерство карается по закону. Одним из недавних случаев в Новосибирской области стало убийство косули в заказнике.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Госуслуги#Охота#Минприроды#Минцифры#Охотники#Александр Ляхов
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