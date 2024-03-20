Опасности весенней рыбалки: что стоит знать любителям

Напомним, что новосибирцы делились весь 2024 год своим уловом в соцсетях. Atas.info собрал все самые крупные уловы в одной подборке от сибирских рыбаков. Конечно, рыба зимой не такая крупная, как во время летней «охоты», однако были и на этот период свои гиганты.