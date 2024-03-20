Опасности весенней рыбалки: что стоит знать любителям

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Весна наступила. Реки постепенно таят, уровень воды поднимается. Солнце согревает мелководные участки, а рыба активно начинает питаться. Она собирается в стаи и движется вверх по течению. Это время, когда можно начать ловить рыбу в проводку с помощью поплавочной снасти.
Рыболовство на течении — это именно то, что называют проводкой. Эта методика использовалась уже давно и заключается в следующем: приманки, такие как насекомые, зерно, изначально движутся по поверхности воды, унесенные течением. Все эти приманки находятся спереди, иногда поднимаясь со дна, и за ними следует грузик, немного отстающий. Этот след вызывает интерес у рыбы, и поклевки становятся более частыми.
Ловля в проводку — это интересный и разнообразный вид ловли. Многие, кто не бросает его после первых неудачных попыток, становятся его преданными поклонниками. В этом есть какая-то особая привлекательность — управление поплавком напоминает запуск воздушного змея или пуск «корабликов» в ручьях во время детства, говорят рыбаки. Ловля с поплавком на течении требует умения манипулировать потоками воды и постоянно двигающейся оснасткой.
В этот период рыба активно питается и движется в стаях. Ранняя весна — один из двух сезонов, когда можно ловить большое количество рыбы, иногда даже без прикормки. Однако есть и шанс «промахнуться» мимо рыбы и не поймать ни одной. В этот период пищевую активность рыбы определяют кислородный режим, температура воды и приближающийся нерест. Специалисты говорят, что во время появления различных насекомых рыба может питаться несколько суток без перерыва.
Тактика ловли ранней весной заключается в поиске стоянок рыбы. Приходится пройтись или проехать по различным участкам реки. Опытные рыболовы тратят много времени на поиск, но зато, когда находят, могут быстро поймать хорошую порцию рыбы. Лучше всего работает ловля через прикормочное пятно с недлинным проплывом оснастки и фиксированной прикормленной точкой.
Выбор места ловли зависит от рыбы. Рыба может остаться в тихих уголках с изменением направления течения или остановкой за препятствием, а также может быть на самом главном потоке. Весной она предпочитает более неглубокие прогретые участки реки. При поиске рыбы рекомендуется начать с тихих, неглубоких, прогретых участков, а затем продолжить на главном потоке.
Перед началом ловли, лучше не сразу закармливать точку, а сделать несколько пробных проводок с приманкой. Это позволит определить, есть ли на этом участке рыба, и только после ее появления можно начать прикармливать точку и приступать к самой ловле.
Возникает вопрос о выборе приманки. Опытные рыбаки настоятельно рекомендуют использовать «мотыля» в качестве основной приманки на рыбалке. Ранней весной без мотыля никак. Также рыболовы советуют брать с собой опарыша и червя. Известно, что весенняя рыба любит мясо.
Весной многие любители рыбалки несмотря на возможные опасности все равно отправляются на лед. Однако, нужно быть осторожным, так как под действием тепла лед становится хрупким и небезопасным для рыбаков. Поэтому очень важно соблюдать правила безопасности.
Рекомендуется закрыть сезон ледовой рыбалки на прудах и озерах. Рыбак должен быть осведомлен о местах, где увеличивается риск провалиться под лед. Важно избегать брать с собой рюкзак с такой системой крепления, которая затрудняет его снятие при падении в ледяную воду. Также очень важно не выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения.
МЧС и спасатели ежедневно напоминают, что выходить на лед сейчас не безопасно, поэтому не стоит подвергать себя ненужному риску.
Напомним, что новосибирцы делились весь 2024 год своим уловом в соцсетях. Atas.info собрал все самые крупные уловы в одной подборке от сибирских рыбаков. Конечно, рыба зимой не такая крупная, как во время летней «охоты», однако были и на этот период свои гиганты.
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