Трое новосибирцев застрелили косулю — им дали условные сроки

В итоге решением Татарского районного суда браконьеры были признаны виновными. Каждый из них получил три года свободы условно с лишением права охотиться в течение двух лет, инспектор не сможет на аналогичный срок работать по специальности. Снегоход и оружие были конфискованы и реализованы в собственность государства.