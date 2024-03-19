Трое новосибирцев застрелили косулю — им дали условные сроки

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Убийство животного произошло в охотничьих угодьях Усть-Таркского района. Инспектор прикрывал своих приятелей, курсируя на машине под видом контроля, предупреждая появление возможных свидетелей. В это время двое новосибирцев на снегоходе выследили и застрелили животное в шести километрах от деревни Покровка. Общий ущерб от содеянного составил 240 тысяч рублей.
В итоге решением Татарского районного суда браконьеры были признаны виновными. Каждый из них получил три года свободы условно с лишением права охотиться в течение двух лет, инспектор не сможет на аналогичный срок работать по специальности. Снегоход и оружие были конфискованы и реализованы в собственность государства.
Напомним, что сезон охоты на водоплавающую дичь начинается 25 марта.