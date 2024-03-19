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Браконьеры застрелили косулю

Трое новосибирцев застрелили косулю — им дали условные сроки

19 марта 2024, 11:43
Фото: 1MI
Браконьеры застрелили косулю

Три браконьера из НСО отделались условным наказанием за убийство косули

В Новосибирской области вынесен приговор за незаконную охоту. Одним из фигурантов уголовного дела стал государственный инспектор отдела охраны животного мира. Жертвой браконьеров стала косуля.

Убийство животного произошло в охотничьих угодьях Усть-Таркского района. Инспектор прикрывал своих приятелей, курсируя на машине под видом контроля, предупреждая появление возможных свидетелей. В это время двое новосибирцев на снегоходе выследили и застрелили животное в шести километрах от деревни Покровка. Общий ущерб от содеянного составил 240 тысяч рублей.

В итоге решением Татарского районного суда браконьеры были признаны виновными. Каждый из них получил три года свободы условно с лишением права охотиться в течение двух лет, инспектор не сможет на аналогичный срок работать по специальности. Снегоход и оружие были конфискованы и реализованы в собственность государства.

Напомним, что сезон охоты на водоплавающую дичь начинается 25 марта.

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#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело#Браконьерство#Браконьеры#Александр Ляхов
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