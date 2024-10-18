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Браконьерство

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2024
Браконьер-пенсионер растерзал двух косуль в Новосибирской области
В Новосибирской области мужчину уличили в незаконной охоте, следует из сообщения пресс-службы областного управления полиции.
18 октября, 07:18
Сибиряк сходил в лес и остался должен 800 тысяч рублей государству
После похода в лес мужчине придется заплатить крупную сумму, детали произошедшего уточнили в прокуратуре.
6 сентября, 09:32
На 200 тыс живности настреляли пойманные браконьеры в Новосибирской области
В Новосибирской области двое мужчин заехали на «Ниве» в лес и невзирая на запрет на охоту застрелили нескольких животных, сообщили в прокуратуре региона.
28 мая, 07:35
Трое новосибирцев застрелили косулю — им дали условные сроки
В Новосибирской области вынесен приговор за незаконную охоту. Одним из фигурантов уголовного дела стал государственный инспектор отдела охраны животного мира. Жертвой браконьеров стала косуля.
19 марта, 11:43
Рыбаков-браконьеров с десятками километров сетей поймали под Новосибирском
На Новосибирском водохранилище транспортные полицейские изъяли более 12 км сетей у рыбаков, подозреваемых в браконьерстве.
27 февраля, 03:32
2023
В Новосибирской области поймали убивших двух косуль браконьеров
6 марта 2023, 03:10
Двух косуль застрелил браконьер в Краснозерском районе
5 февраля 2023, 04:55
2022
Двое браконьеров порыбачили на 27 млн рублей в Новосибирске
В Новосибирской области двоих браконьеров приговорили к штрафу на сумму 27 млн рублей за вылов рыбы во время нереста. Информацию предоставили в пресс-службе Верхнеобского управления Росрыболовства.
14 октября 2022, 10:36

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