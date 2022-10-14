Двое браконьеров порыбачили на 27 млн рублей в Новосибирске

Мужчин поймали во время рыбалки 17 мая 2022 года – они занимались ловлей с лодки на Новосибирском водохранилище. Один из них оказался жителем села Спирино, а второй был из столицы Сибири.
Браконьеры поймали шесть краснокнижных осетров, 84 стерляди, по одному экземпляру леща, налима, плотвы и окуня.
Полицейские незамедлительно возбудили уголовное дело за незаконный вылов рыбы и нелегальную добычу краснокнижных рыб.
Ордынский районный суд назначил мужчинам по 6,6 года лишения свободы условно каждому с испытательным сроком на три года.