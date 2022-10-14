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Двое браконьеров порыбачили на 27 млн рублей в Новосибирске

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
Браконьеры убили шесть краснокнижных осетров и 84 стерляди в период нереста
В Новосибирской области двоих браконьеров приговорили к штрафу на сумму 27 млн рублей за вылов рыбы во время нереста. Информацию предоставили в пресс-службе Верхнеобского управления Росрыболовства.

Мужчин поймали во время рыбалки 17 мая 2022 года – они занимались ловлей с лодки на Новосибирском водохранилище. Один из них оказался жителем села Спирино, а второй был из столицы Сибири. 

Браконьеры поймали шесть краснокнижных осетров, 84 стерляди, по одному экземпляру леща, налима, плотвы и окуня.

Полицейские незамедлительно возбудили уголовное дело за незаконный вылов рыбы и нелегальную добычу краснокнижных рыб.

Ордынский районный суд назначил мужчинам по 6,6 года лишения свободы условно каждому с испытательным сроком на три года.

#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Рыбалка#Браконьерство#Вылов#Штраф#Суд#Александр Кондратьев
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