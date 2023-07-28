Новосибирским охотникам утвердили квоты на отстрел косуль и лося

Так, охотникам, желающим пострелять косуль в Баганском районе, следует убить 52 особи (из них детенышей — 18). Если же сибиряки захотят отвести душу в Барабинском районе, то под прицел попадут 97 косуль. Меньше всего животных — 19 косуль — требуется застрелить в Новосибирском районе.