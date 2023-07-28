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Новосибирским охотникам утвердили квоты на отстрел косуль и лося

28 июля 2023, 07:39
Фото: 1MI
В Новосибирской области начинается сезон охоты

В Новосибирской области охотникам утвердили квоты на отстрел косуль и лося

В Новосибирской области утвердили квоты для любителей охоты. Согласно ним, охотники должны застрелить определенное количество зверей в лесных угодьях. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.
«Утвердить прилагаемые:
1) лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года;
2) квоты добычи косули сибирской для каждого охотничьего угодья
на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2023 года
до1августа 2024 года;
3) квоты добычи лося для каждого охотничьего угодья на территории Новосибирской области на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года», — говорится в документе.
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Также в постановлении установлены квоты на добычу рыси и соболя. Контроль за соблюдением квот возлагается на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко.

Согласно документу, любители охоты должны убить определенное количество зверей в специально предназначенных для этого охотничьих угодьях. При этом лимит животных, предназначенных для отстрела, разнится в зависимости от общей численности особей в конкретном районе.

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Так, охотникам, желающим пострелять косуль в Баганском районе, следует убить 52 особи (из них детенышей — 18). Если же сибиряки захотят отвести душу в Барабинском районе, то под прицел попадут 97 косуль. Меньше всего животных — 19 косуль — требуется застрелить в Новосибирском районе.

Квоты на добычу косули

Новосибирцы, желающие поохотиться на лося, столкнутся с довольно жесткими ограничениями. Например, в Барабинском районе нужно убить только одну особь, чтобы не попасть под нарушение природоохранного законодательства. В Венгеровском районе лимит на отстрел составляет четыре особи.

Квоты на добычу лося
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#Новосибирск#Экология#Андрей Травников#Александр Ляхов#Евгений Лещенко#Охота#Охотники#Животные
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