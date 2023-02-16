Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Новосибирский регион – первый в России с такой практикой. Инициаторами стали местные Минцифры и Минприроды. Соответствующий документ премьер-министр Михаил Мишустин подписал 15 февраля.
Через сервис "Госуслуги" можно подать заявление, оплатить госпошлину. Разрешение придет в электронной форме в личный кабинет.
"Долгожданное нововведение не исключит возможность получить разрешение в МФЦ. Портал "Госуслуги" станет дополнительным вариантом. Ногами или пальцами получать разрешения - выбор за охотниками", – прокомментировал в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Министр пообещал отдельно сообщить, когда закончится отладка сервиса и начнется выдача документов. Новшество, по его словам, навсегда решит проблему очередей.
В начале января новосибирские охотоведы и специалисты Минприроды начали перепись живности, которая живет в лесах региона. Оказалось, что стало меньше кабанов, но больше лосей и косуль. Статистика последних лет внушает оптимизм.