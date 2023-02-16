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Published Сегодня, 08:48

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Ногами или пальцами: в Новосибирске будут давать разрешения на охоту удаленно

16 февраля 2023, 08:48
Фото: atas.info
Охотиться на дичь с апреля 2023 года можно будет по электронному разрешению

В Новосибирской области разрешения на охоту будут выдавать через "Госуслуги"

Новосибирская область включилась в эксперимент по выдаче электронных разрешений на охоту. Оформить документ можно через "Госуслуги" с апреля. Пока новшество коснется только водоплавающей дичи, сообщил министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин в своем ТГ-канале.

Новосибирский регион – первый в России с такой практикой. Инициаторами стали местные Минцифры и Минприроды. Соответствующий документ премьер-министр Михаил Мишустин подписал 15 февраля.

Через сервис "Госуслуги" можно подать заявление, оплатить госпошлину. Разрешение придет в электронной форме в личный кабинет. 

"Долгожданное нововведение не исключит возможность получить разрешение в МФЦ. Портал "Госуслуги" станет дополнительным вариантом. Ногами или пальцами получать разрешения - выбор за охотниками", – прокомментировал в своем телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

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Министр пообещал отдельно сообщить, когда закончится отладка сервиса и начнется выдача документов. Новшество, по его словам, навсегда решит проблему очередей.

В начале января новосибирские охотоведы и специалисты Минприроды начали перепись живности, которая живет в лесах региона. Оказалось, что стало меньше кабанов, но больше лосей и косуль. Статистика последних лет внушает оптимизм.

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#Дмитрий Зайцев#Охота#Закон#Общество#Экология#Новосибирская область#Министр
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