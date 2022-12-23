Несколько дней назад возле села Черный Мыс водитель автобуса заметил трех волков. Об этом написали в ВК в группе "Убинский вестник". Информацию подтвердила глава сельсовета Черный Мыс Валентина Серафимович.
История имела продолжение - в соцсетях и СМИ стали распространять видеоролик с застреленным волком и комментарием, что "волки выбрали неправильную дислокацию, у нас в селе своих двуногих волков хватает". Автор ролика отметил, что это уже второй убитый волк из трех, вышедших к селу.
Сегодня 23 декабря 2022 года на инцидент на своей странице Вконтакте отреагировал министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин, написавший на своей странице, что разрешение на добычу волка в Убинском районе никому не выдавалось.
Госинспектором отдела охраны животного мира написано заявление в полицию для выяснения личности автора видеоролика. Административный штраф за незаконное убийство животных составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если ролик окажется фейком, автору грозит ответственность за распространение ложной информации.
Глава Убинского района Олег Конюк был в декабре 2018 года оштрафован на 800 тысяч рублей за убийство лосей, несколько месяцев позже из-за этого инцидента он был отправлен в отставку. Однако в августе 2022 года Конюк был снова избран главой района - депутаты районного Совета единогласно проголосовали за его кандидатуру.