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В Минприроды не оценили юмор убинского охотоведа: ищут автора видео про убитых волков

Сегодня, 10:57
Фото: wirestock / Freepik
Волки впервые были замечены у села Черный Мыс в Убинском районе 16 декабря

Автору ролика про убитых волков в Убинском районе грозит административное наказание

Полиция разыскивает автора ролика об убийстве волков в Убинском районе Новосибирской области, ему грозит административная ответственность за незаконное убийство животный. По словам министра природных ресурсов и экологии Евгения Шестернина, разрешений на добычу волка в Убинском районе не выдавалось.

Несколько дней назад возле села Черный Мыс водитель автобуса заметил трех волков. Об этом написали в ВК в группе "Убинский вестник". Информацию подтвердила глава сельсовета Черный Мыс Валентина Серафимович.

История имела продолжение - в соцсетях и СМИ стали распространять видеоролик с застреленным волком и комментарием, что "волки выбрали неправильную дислокацию, у нас в селе своих двуногих волков хватает". Автор ролика отметил, что это уже второй убитый волк из трех, вышедших к селу.

Сегодня 23 декабря 2022 года на инцидент на своей странице Вконтакте отреагировал министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин, написавший на своей странице, что разрешение на добычу волка в Убинском районе никому не выдавалось.

Стаю волков заметили возле села Черный Мыс в Новосибирской области
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Госинспектором отдела охраны животного мира написано заявление в полицию для выяснения личности автора видеоролика. Административный штраф за незаконное убийство животных составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если ролик окажется фейком, автору грозит ответственность за распространение ложной информации.

Глава Убинского района Олег Конюк был в декабре 2018 года оштрафован на 800 тысяч рублей за убийство лосей, несколько месяцев позже из-за этого инцидента он был отправлен в отставку. Однако в августе 2022 года Конюк был снова избран главой района - депутаты районного Совета единогласно проголосовали за его кандидатуру.

#Ольга Храмушкина#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Олег Конюк#Евгений Шестернин#Волк#Охота#Административный штраф#Природа
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