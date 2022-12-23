Глава Убинского района Олег Конюк был в декабре 2018 года оштрафован на 800 тысяч рублей за убийство лосей, несколько месяцев позже из-за этого инцидента он был отправлен в отставку. Однако в августе 2022 года Конюк был снова избран главой района - депутаты районного Совета единогласно проголосовали за его кандидатуру.