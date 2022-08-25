"Меня выбрали люди" – глава Убинского района Олег Конюк о своем переназначении

Судебный процесс тянулся несколько лет. Сначала Барабинский районный суд оправдал главу района. Тогда вину за незаконный отстрел животных взял на себя один из его приятелей. Однако прокуратура опротестовала вердикт и дело вернули на новое рассмотрение в тот же суд. В этот раз приговор был обвинительный. Конюк подал апелляцию в Новосибирский областной суд, но она была отклонена.