"Меня выбрали люди" – глава Убинского района Олег Конюк о своем переназначении

Свое возвращение на пост главы Убинского района Олег Конюк связывает с результатами прежней работы.
"Понимаете, это было бы невозможным, если бы не поддержка жителей. Депутаты проголосовали так, потому что меня выбрали люди. Несмотря на ту грязь, которую вылили на меня, люди видят нашу с ними работу на благо района. Каждый день я чувствую их поддержку. И продолжу работать, как и прежде",
- сообщил Олег Конюк корреспонденту Atas.info.
О своих первых шагах на посту руководителя районной администрации собеседник предпочел не распространяться, подчеркнув, что работа идет в плановом режиме, в приоритете подготовка к зиме и уборочная кампания.
23 августа депутаты районного Совета единогласно проголосовали за утверждение в должности руководителя районной администрации Олега Конюка. Двумя месяцами ранее эти же самые депутаты досрочно отправили Конюка в отставку, поскольку в его отношении вступил в силу обвинительный приговор. Его признали виновным в незаконной охоте на лосей в декабре 2018 года, оштрафовали на 800 тысяч рублей и лишили права охотиться на два года.
Судебный процесс тянулся несколько лет. Сначала Барабинский районный суд оправдал главу района. Тогда вину за незаконный отстрел животных взял на себя один из его приятелей. Однако прокуратура опротестовала вердикт и дело вернули на новое рассмотрение в тот же суд. В этот раз приговор был обвинительный. Конюк подал апелляцию в Новосибирский областной суд, но она была отклонена.
Ранее Олег Конюк уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2019 его оштрафовали за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. В 2018 в отношении главы района было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, но Конюк был оправдан в связи с истечением срока давности.