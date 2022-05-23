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Posted 23 мая 2022, 07:19

Published 23 мая 2022, 07:19

Modified 17 сентября 2022, 07:34

Updated 17 сентября 2022, 07:34

Самые богатые и бедные главы районов в Новосибирске – декларация за 2021 год

Самые богатые и бедные главы районов в Новосибирске – декларация за 2021 год

23 мая 2022, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Муниципальный портал опубликовал декларации о доходах руководителей районов в Новосибирске за прошлый год. Самым богатым стал глава Дзержинского района, а бедным – Октябрьского.

Дзержинский район

Глава администрации Александр Рудский задекларировал доход 4,2 млн рублей. В декларации отмечается, что часть денег он получил за продажу квартиры.

Первомайский район

Глава администрации Первомайского района Вадим Бобырь за год заработал 4,1 млн рублей. Часть денег он получил с продажи автомобиля и зарплаты с другого места работы.

Кировский район

Глава администрации Кировского района Андрей Выходцев задекларировал 3,5 млн рублей. В эту сумму вошли деньги с продажи авто.

Калининский район

Глава администрации Калининского района Герман Шатула заработал 2,9 млн рублей.

Центральный округ

Глава администрации Центрального округа Сергей Канунников задекларировал доход в 2,2 млн рублей.

Советский район

Глава администрации Советского района Дмитрий Олейников за год заработал 1,9 млн рублей.

Ленинский район

Глава администрации Ленинского района Александр Гриб задекларировал доход в 1,88 млн рублей.

Октябрьский район

Глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков заработал 1,9 млн рублей. Среди других глав районов – это самый маленький доход.

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#Политика#Новосибирск#Доходы
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