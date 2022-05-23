Самые богатые и бедные главы районов в Новосибирске – декларация за 2021 год

Posted 23 мая 2022, 07:19
Published 23 мая 2022, 07:19
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Глава администрации Александр Рудский задекларировал доход 4,2 млн рублей. В декларации отмечается, что часть денег он получил за продажу квартиры.
Глава администрации Первомайского района Вадим Бобырь за год заработал 4,1 млн рублей. Часть денег он получил с продажи автомобиля и зарплаты с другого места работы.
Глава администрации Кировского района Андрей Выходцев задекларировал 3,5 млн рублей. В эту сумму вошли деньги с продажи авто.
Глава администрации Калининского района Герман Шатула заработал 2,9 млн рублей.
Глава администрации Центрального округа Сергей Канунников задекларировал доход в 2,2 млн рублей.
Глава администрации Советского района Дмитрий Олейников за год заработал 1,9 млн рублей.
Глава администрации Ленинского района Александр Гриб задекларировал доход в 1,88 млн рублей.
Глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков заработал 1,9 млн рублей. Среди других глав районов – это самый маленький доход.