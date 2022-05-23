Самые богатые и бедные главы районов в Новосибирске – декларация за 2021 год

Муниципальный портал опубликовал декларации о доходах руководителей районов в Новосибирске за прошлый год. Самым богатым стал глава Дзержинского района, а бедным – Октябрьского.

Дзержинский район Глава администрации Александр Рудский задекларировал доход 4,2 млн рублей. В декларации отмечается, что часть денег он получил за продажу квартиры. Первомайский район Глава администрации Первомайского района Вадим Бобырь за год заработал 4,1 млн рублей. Часть денег он получил с продажи автомобиля и зарплаты с другого места работы. Кировский район Глава администрации Кировского района Андрей Выходцев задекларировал 3,5 млн рублей. В эту сумму вошли деньги с продажи авто. Калининский район Глава администрации Калининского района Герман Шатула заработал 2,9 млн рублей. Центральный округ Глава администрации Центрального округа Сергей Канунников задекларировал доход в 2,2 млн рублей. Советский район Глава администрации Советского района Дмитрий Олейников за год заработал 1,9 млн рублей. Ленинский район Глава администрации Ленинского района Александр Гриб задекларировал доход в 1,88 млн рублей. Октябрьский район Глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков заработал 1,9 млн рублей. Среди других глав районов – это самый маленький доход. Материалы по теме Новосибирский губернатор за год заработал 5 млн рублей - декларация о доходах Доход председателя горизбиркома Новосибирска Тамары Краткой составил 3.5 млн. рублей Обнародованы доходы руководства СК по Новосибирской области за 2021 год