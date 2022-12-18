Стаю волков заметили возле села Черный Мыс в Новосибирской области

Заметил волков водитель рейсового автобуса вечером 16 декабря. Всего хищников было три – они гуляли возле села Черный Мыс. Данную информацию подтвердила глава Черномысенского сельсовета Валентина Серафимович.
Выяснилось, что один из хищников убежал в огороды на въезде в село, так как боялся света фар, второй волк убежал в лес, а третий пошел по улице в село.
Жителей района попросили не передвигаться в темное время суток по населенному пункту. В ближайшее время о ситуации оповестят министерство природных ресурсов НСО.
В Новосибирской области участились случаи, когда лоси выходят на дорогу и становятся жертвами ДТП. Оказалось, что животных привлекает соль на дорогах.