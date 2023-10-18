Если бы Disney делал мультфильм о Новосибирске — как нейросеть видит районы города

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Высокая девушка модельной внешности, которая притягивает к себе всех остальных горожан. Днем она бизнес-вумен в цветном классическом костюме со стаканчиком латте, а вечером — открытая к общению девушка в вечернем платье, вместо кофе уже бокал шампанского.
Она — частая гостья многих фешенебельных заведений. Любит посещать самые разные рестораны, пробует кухни всего мира. Иногда, под руку с кавалером ходит в барный дворик, где находится в обществе других деловых людей.
Выступает за пешеходизацию улицы Ленина, ведь здесь она проводит большую часть своего времени. Считает Новосибирск современным мегаполисом, ведь дальше центральной площади она никуда не выезжала.
Самостоятельная девушка, которая живет в частном доме. По соседству с ней еще десятки таких же людей, у которых свои дома, и менять их на квартиру они, видимо, не собираются. Наоборот, она часто выходит на пикеты против массовой застройки, ведь совсем недавно возле ее участка стали возводить еще одну свечку.
Старается регулярно выходить убирать мусор, сама проводит субботники. Правда, ощутимых плодов это не дает. Иногда думает, что проще выехать из города в сторону Кемеровской области и больше не возвращаться.
В свободное время любит читать книги — библиотека не так далеко. Там всегда можно найти книгу, которую не встретишь на полках магазинов.
В Новосибирске она бывает не часто, обычно проездом. Замечают девушку, как правило, на перроне. Она разгуливает между путей в длинном кожаном плаще. Иногда заглядывает в гости в отделение партии, в которой состоит.
Когда приезжает в родной город, останавливается в квартире у своих родителей. Находится она в ветхом двухэтажном доме, который расположился, как раз, за зданием вокзала. Здание уже покосилось от старины, краска на нем облупилась, но оно все равно смотрится как-то по-особенному красиво. Здесь можно найти вещи, которые только в музей и нести — антикварные предметы быта, одежда, посуда людей, которые когда-то строили город.
О жизни в Новосибирске особо не беспокоится, ведь легко может уехать в любой другой соседний город. На родных землях ее держит только романтика.
Эта девушка искренне любит свой город. Каждый вечер она гуляет, ведь есть где это сделать. Вокруг ее дома много сосен, цветов. Любимое занятие — взять хлеб у знакомой продавщицы в местном ларьке и отправиться кормить птиц.
Летом она катается на роликах в парке, откуда записывает видео для своего блога о саморазвитии, йоге и здоровом образе жизни. Регулярно посещает зоопарк, купила туда абонемент на полгода. Кстати, именно в зоопарке девушка нашла своего кота, который напоминает ей манула.
Подписана на паблики об экологии и разумном потреблении. Пишет много тематических петиций. Например, о запрете личного транспорта. Зачем он нужен, если рядом есть метро?
Очень привязана к своим корням. Благодарит родителей, а особенно бабушку и и дедушку за то, что когда-то именно они отстраивали город, развивали заводы. С большим уважением относиться к коммунистическому наследию. Из-за этого даже поселилась в зеленой пятиэтажке с видом на классические советские здания. Особенно любит прогулки зимой. Все улицы здесь становятся похожими на пейзажи из сказок.
Правда, вся романтика портится, когда ты наблюдаешь за ней не на ногах, а из окна машины. Когда опаздываешь на работу, мысли забиты явно не красотой. Кстати, работает девушка на оборонном заводе. Конечно, не как ее дед за станком, а простым менеджером.
Недавно купила квартиру в спальном районе, сейчас часто делает ремонт вместе с другими соседями. Зимой на ее подоконник прилетают снегири, которых она с радостью подкармливает.
Высокая и изящная девушка, будто созданная для неба. Ее взгляд всегда направлен вверх, к бескрайнему голубому полотну. Родилась в семье потомственных летчиков, деятелей авиации, для которых небо — второй дом.
Сама она стюардесса, часто бывает в небе. На земле рядом с ней всегда муж — работник авиационного завода. Раньше он был гораздо чаще свободен, но последние два года он стал исчезать на предприятии. Сейчас он молчит о своей работе, будто кто-то сказал ему поменьше распространяться о делах. Кстати, недавно он рассказывал жене, как лично встречался с Сергеем Шойгу. И она даже поверила.
Сама девушка также любит водить автомобиль. Правда, не в Новосибирске. С мужем они купили внедорожник. И даже на нем семья предпочитает перемещаться медленно и лучше днем — не дай Бог напороться на кочку.
Она приехала в Новосибирск десять лет назад, и ее точное происхождение неизвестно — скорее всего, одна из стран Ближнего Востока. Местные приписывают ей разные национальности. В город она переехала вместе с родителями и шестью братьями. Здесь, вблизи рынка и кладбища, они нашли свой дом.
Братья трудятся возле рынка — продают свежие фрукты и овощи. А она сама — торгует платками собственного производства. Правда, делает это подальше от дома, уезжает на площадь — самое проходимое место.
Она часто наблюдает за местными бизнесменами, и надеется что кто-то из братьев когда-нибудь сможет осуществить свою мечту, и станет похожим на новосибирских предпринимателей. Самый подходящий вариант — открыть здесь торговый центр.
Свободного времени у нее почти не бывает. Когда платки на улице продать не получается, она быстро присоединяется к братьям. Правда, торговля прерывается, когда приходится быстро сворачивать лавочку при виде полиции или назойливых общественников.
Молодая девушка переехала в это место после университета. Купила квартиру в новостройка, недорогую, что позволило ей сэкономить. Ей гарантировали чистовую отделку, но обещания оказались пустыми словами. Так ей пришлось самой осваивать азы ремонта. Раньше, живя недалеко от IKEA делать это было гораздо проще. Сейчас приходится искать другие варианты.
Работает она PR-менеджером, но даже в офисе она остается в атмосфере вечной стройки. Здание находится в промзоне, где расположились десятки фабрик.
Далеко от дома старается не уезжать. Поблизости есть торговые центры, парки, заведения. Сесть здесь на автобус — значит, полдня в нем провести.
Эта девушка — настоящий продукт этого места. Она не просто живет здесь, она тут выросла, была воспитана этими домами. Она — дерзкая, решительная и бойкая — уж точно не такая, как ее соседи.
Со школьной скамьи она дралась с местной шпаной, защищая свою честь и своих друзей. Ее агрессивная натура проявляется не только в поединках на улице, но и в страсти к реп-музыке. Всегда с жвачкой во рту и старым плеером, в котором звучит русский реп.
Она ценит свой двор, как ничто другое. Для нее это лучшее место для жизни. Здесь зелено, свежо, и тихо — настоящий уголок уюта и покоя в этом большом городе. И если кто-то осмелится не согласиться с этим, девушка может заставить думать иначе. Ее мама, возможно, хотела отправить дочку на танцы, но скоро поняла, что лучшим решением будет вольная борьба.
Здесь она переселенец, также как и ее соседи из Новокузнецка, Красноярска, Барнаула, Иркутска и других городов. Переехав сюда, она словно переродилась, преобразившись в человека, которых можно найти только тут. Ее жизнь наполнилась свежими возможностями и невероятным оптимизмом.
Она мечтает стать IT-шником, глубоко изучает мир науки и технологий, каждый день учится, бегает от аудитории к аудитории.
Свободное время она проводит в сосновом лесу, где любит кормить белочек. Ходить по этим местам без пакетика орешков — почти грех. Также любит устраивать громкие вечеринки, иногда даже в необычных местах — лесу или на пляже. Однако ей также нравится проводить время в общежитии с друзьями, сидеть с гитарой или настольными играми.
Для нее центр города — это совсем другой мир, который она не понимает. Ей кажется, что там ведется будто неправильная, чуждая жизнь.