Если бы Disney делал мультфильм о Новосибирске — как нейросеть видит районы города

Сама она стюардесса, часто бывает в небе. На земле рядом с ней всегда муж — работник авиационного завода. Раньше он был гораздо чаще свободен, но последние два года он стал исчезать на предприятии. Сейчас он молчит о своей работе, будто кто-то сказал ему поменьше распространяться о делах. Кстати, недавно он рассказывал жене, как лично встречался с Сергеем Шойгу. И она даже поверила.