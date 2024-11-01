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Центральный район

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2024
Ушел из жизни экс-глава Центрального района Новосибирска
1 ноября, 06:13
Новое жилье в Центральном районе Новосибирска — все ужасы точечной застройки
23 июля, 02:14
Стало известно имя нового главы Центрального округа в Новосибирске
В Новосибирске нашли руководителя Центрального округа, его назначил мэр Максим Кудрявцев.
10 июля, 03:42
В отставку ушел глава Центрального округа Новосибирска спустя 10 лет
Со своей должности ушел глава администрации Центрального района в Новосибирске, сообщают источники в мэрии.
4 мая, 02:52
14-летняя девочка упала в автобусе — ей потребовалась помощь медиков
Подросток пострадала из-за падения в новосибирском автобусе. Общественный транспорт резко затормозил.
11 марта, 03:37
Проезд ограничат в двух районах Новосибирска — в чем причина, сроки
В связи с проведением работ по ремонту теплотрасс, движение транспорта в двух районах Новосибирска будет временно ограничено на двух улицах.
6 февраля, 02:23
Парковку запретили в Центральном и Калининском районах Новосибирска
Со 2 февраля в Центральном и Калининском районах Новосибирска запретили парковку. В мэрии назвали, где именно ограничили стоянку.
2 февраля, 04:30
В Новосибирске составили народный рейтинг худших районов города
Рейтинг худших районов Новосибирска был составлен по оценкам пользователей сервиса 2ГИС.
23 января, 01:30
2023
Срочно. Находится в федеральном розыске: сбежавшего с сыном мужчину заметили в Новосибирске
Отец сбежал с малолетним сына из дома, забрав его у бывшей супруги три года назад. Мальчику может грозить опасность.
18 декабря 2023, 06:29
Новоколледж получил предостережение прокуратуры после скандала в ЖК «Огни Сибири»
Прокуратура вынесла предостережение новосибирскому Новоколледжу из-за размещения учреждения в жилкомплексе. Ранее жители возмущались такому соседству из-за большого наплыва студентов на частную территорию.
2 ноября 2023, 13:47
Если бы Disney делал мультфильм о Новосибирске — как нейросеть видит районы города
18 октября 2023, 06:22

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