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Железнодорожный район

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Июль
Проблемные новостройки: горький опыт покупателей квартир в Железнодорожном районе
12 июля, 04:10
Май
За убийство случайного собутыльника накажут жителя Новосибирска
Мужчины поссорились по пустяку, но конфликт завершился смертельным ударом ножа, следует из сообщения областного Следственного комитета.
2 мая, 09:41
Апрель
Из-за уборки дорог запретят парковку на двух улицах Новосибирска
Парковаться запретят на всей протяженности улицы Сакко и Ванцетти, а также на участке улицы Советской, следует из сообщения пресс-центра мэрии.
22 апреля, 05:34
Январь
В Новосибирске составили народный рейтинг худших районов города
Рейтинг худших районов Новосибирска был составлен по оценкам пользователей сервиса 2ГИС.
23 января, 01:30
Октябрь 2023
Если бы Disney делал мультфильм о Новосибирске — как нейросеть видит районы города
18 октября 2023, 06:22

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