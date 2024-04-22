Из-за уборки дорог запретят парковку на двух улицах Новосибирска

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В Железнодорожном и Октябрьском районах Новосибирска с 25 апреля автомобилям запретят парковаться на двух улицах. Как рассказали в пресс-центре мэрии, это связано с необходимостью тщательно убрать проезжую часть после зимнего периода.
Известно, что на улице Сакко и Ванцетти запретят парковаться на всей ее протяженности, а на улице Советской — лишь на участке от Свердлова до Максима Горького.
В муниципалитете попросили водителей быть повнимательнее и строго соблюдать правила дорожного движения.