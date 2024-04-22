Сильнейшие лесные пожары в мае прогнозируют синоптики в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
На территории Новосибирской области ожидается высокая степень пожароопасности в лесах. Специалисты Гидрометцентра России проанализировали данные, включая прогноз погоды, уровень снега и глубина промерзания почвы. На основе выводов были названы места, в которых вероятнее всего возникнут сильнейшие лесные пожары. Отчет специалистов имеется в распоряжении редакции Atas.info.
Высокая, а также чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в следующих районах: Краснозерский, Сузунский, Коченевский, Тогучинский, Черепановский, Куйбышевский, Усть-Таркский, Карасукский, Баганский, Каргатский, Доволенский, Купинский,
Чистоозерный, Здвинский, Искитимский, Маслянинский, Ордынский, Кочковский, Чулымский, Мошковский, Чановский, Татарский, Новосибирск, Барабинский, Кыштовский,
Северный, Колыванский, Убинский, Венгеровский.
Синоптики прогнозируют благоприятную обстановку с лесными пожарами в летний период. Опасность возникновения огня остается, согласно выводам экспертов, только в Карасукском районе.
Напомним, что с 15 апреля на территории ряда районов региона действует особый противопожарный режим.