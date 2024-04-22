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Лесной пожар

Сильнейшие лесные пожары в мае прогнозируют синоптики в Новосибирской области

22 апреля 2024, 04:33
Фото: 1MI
Лесной пожар
Названы районы Новосибирской области, в которых прогнозируются сильнейшие лесные пожары. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра России.

На территории Новосибирской области ожидается высокая степень пожароопасности в лесах. Специалисты Гидрометцентра России проанализировали данные, включая прогноз погоды, уровень снега и глубина промерзания почвы. На основе выводов были названы места, в которых вероятнее всего возникнут сильнейшие лесные пожары. Отчет специалистов имеется в распоряжении редакции Atas.info.

Лесные пожары в Новосибирской области в мае 2024

Высокая, а также чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в следующих районах: Краснозерский, Сузунский, Коченевский, Тогучинский, Черепановский, Куйбышевский, Усть-Таркский, Карасукский, Баганский, Каргатский, Доволенский, Купинский,
Чистоозерный, Здвинский, Искитимский, Маслянинский, Ордынский, Кочковский, Чулымский, Мошковский, Чановский, Татарский, Новосибирск, Барабинский, Кыштовский,
Северный, Колыванский, Убинский, Венгеровский.

Лесные пожары в Новосибирской области в июне, июле и августе 2024

Синоптики прогнозируют благоприятную обстановку с лесными пожарами в летний период. Опасность возникновения огня остается, согласно выводам экспертов, только в Карасукском районе.

Напомним, что с 15 апреля на территории ряда районов региона действует особый противопожарный режим.

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#Екатерина Боженович#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар
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