Сильнейшие лесные пожары в мае прогнозируют синоптики в Новосибирской области

На территории Новосибирской области ожидается высокая степень пожароопасности в лесах. Специалисты Гидрометцентра России проанализировали данные, включая прогноз погоды, уровень снега и глубина промерзания почвы. На основе выводов были названы места, в которых вероятнее всего возникнут сильнейшие лесные пожары. Отчет специалистов имеется в распоряжении редакции Atas.info.