Дороги, вонь, низкие зарплаты: какие проблемы есть в Новосибирске - мнение нейросети

По мнению нейросети, Новосибирск обладает плотным автомобильным потоком, включая многочисленные проезжие части, строящиеся или находящиеся в ремонте. Это приводит к пробкам и задержкам на дорогах, а также увеличению числа ДТП. Еще одна проблема, связанная с дорожным движением — это пешеходные переходы.