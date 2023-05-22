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Дороги, вонь, низкие зарплаты: какие проблемы есть в Новосибирске - мнение нейросети

22 мая 2023, 08:16
Фото: atas.info
Названы главные проблемы Новосибирска - мнение нейросети

Нейросеть назвала 5 самых главных проблем в Новосибирске

В Новосибирске существует ряд проблем, которые затрудняют жизнь местных жителей. Их перечислила по запросу Atas.info нейросеть GPT.

Одна из главных проблем столицы Сибири — это экологическая ситуация, вызванная высоким загрязнением атмосферы промышленно-производственными предприятиями и интенсивным транспортным потоком. Дорожное движение – это вторая беда мегаполиса.

По мнению нейросети, Новосибирск обладает плотным автомобильным потоком, включая многочисленные проезжие части, строящиеся или находящиеся в ремонте. Это приводит к пробкам и задержкам на дорогах, а также увеличению числа ДТП. Еще одна проблема, связанная с дорожным движением — это пешеходные переходы.

«Многие из них не оборудованы светофорами или ограждаются неправильно, что создает опасность для тех, кто переходит улицу. В Новосибирске также существуют социальные и экономические проблемы, включая недостаток трудовой мощности, низкие зарплаты в сфере услуг и торговли, а также ограниченный доступ к медицинским услугам для многих жителей», - ответил по запросу журналиста бот.

Несмотря на эти проблемы, город продолжает активно развиваться и искать пути их решения, считает искусственный интеллект. Местные власти предпринимают шаги по снижению загрязнений, улучшению дорожной инфраструктуры и поддержке экономического развития.

#Город#Проблемы#Дороги#Зарплаты#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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