Поколение Z или детей цифровой эпохи из Новосибирска изобразила нейросеть

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Нейросеть нарисовала представителей поколения поколение Z из Новосибирска. Так называют людей, родившихся в эпоху современных гаджетов.
Они познакомились с техникой раньше, чем научились ходить и говорить. Конечно, старшее поколение зачастую не понимает их интересы. Многие из зумеров уже успели получить высшее образование и состояться как полноценные специалисты.
Мы задали вопрос нейросети, как выглядят дети цифровой эпохи из Новосибирска. Искусственный интеллект изобразил молодое поколение сибиряков, вот только почему-то не совсем современных.
А вот так выглядит молодая девушка из Новосибирска и очень даже современная – с телефоном в руках. Кадр как из сериала.
Есть варианты детей у компьютера – такова современная реальность. Также нарисован типичный мужчина, работающий у компьютера (по всей видимости много, что техника просто вросла).
Также нейросеть выдала на запрос «молодое поколение» почему-то совсем не молодых зумеров. Ну что поделать, публикуем.
Еще представители поколения Z, но не совсем современные дети.
Напомним, что ранее нейросеть изобразила Новосибирск в 3023 году. Получилось депрессивно.