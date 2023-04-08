atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Изображение материала

Поколение Z или детей цифровой эпохи из Новосибирска изобразила нейросеть

8 апреля 2023, 06:20
Фото: нейросеть Kandinsky
Поколение зумеров
Дети 2000-х, которых называют зумерами, показала нейросеть – на картинках изображены молодые (и не только) жители Новосибирска.

Нейросеть нарисовала представителей поколения поколение Z из Новосибирска. Так называют людей, родившихся в эпоху современных гаджетов.

Они познакомились с техникой раньше, чем научились ходить и говорить. Конечно, старшее поколение зачастую не понимает их интересы. Многие из зумеров уже успели получить высшее образование и состояться как полноценные специалисты.

Мы задали вопрос нейросети, как выглядят дети цифровой эпохи из Новосибирска. Искусственный интеллект изобразил молодое поколение сибиряков, вот только почему-то не совсем современных.

Молодежь из Новосибирска по мнению нейросети Молодежь из Новосибирска по мнению нейросети
Молодежь из Новосибирска по мнению нейросети
Фото: нейросеть Kandinsky

А вот так выглядит молодая девушка из Новосибирска и очень даже современная – с телефоном в руках. Кадр как из сериала.

Подросток с телефоном Подросток с телефоном
Подросток с телефоном
Фото: нейросеть Kandinsky

Есть варианты детей у компьютера – такова современная реальность. Также нарисован типичный мужчина, работающий у компьютера (по всей видимости много, что техника просто вросла).

Дети и компьютер Дети и компьютер
Мужчина и работа Мужчина и работа
Дети и компьютер
Фото: нейросеть Kandinsky

Также нейросеть выдала на запрос «молодое поколение» почему-то совсем не молодых зумеров. Ну что поделать, публикуем.

Мужчина и гаджетМужчина и гаджет
Мужчина звонит по телефону Мужчина звонит по телефону
Мужчина и гаджет
Фото: нейросеть Kandinsky

Еще представители поколения Z, но не совсем современные дети.

Дети зумеры Дети зумеры
Ребенок в наушниках Ребенок в наушниках
Дети зумеры
Фото: нейросеть Kandinsky

Напомним, что ранее нейросеть изобразила Новосибирск в 3023 году. Получилось депрессивно. 

Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Нейросеть#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
6 апреля 11:17
Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году
Сегодня, 01:22
Пошлина, фрахт, автовоз: как подорожали «праворульные» автомобили для новосибирцев
Вчера, 13:12
Безумные очкарики: как нейросеть видит "Тотальный диктант"-2023 в Новосибирске
Вчера, 01:30
Женщин не берем: в Новосибирске девушку не взяли на службу в ЧВК «Вагнер»
Вчера, 03:11
Названы самые худшие торговые центры Новосибирска по версии 2GIS
Сегодня, 01:15