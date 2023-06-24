Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова неоднократно объясняла причины почему решено отказаться от проведения праздничного салюта к юбилею города 25 июня 2023. Власти Новосибирска считают, что фейерверки неуместны в данное время. Приоритетом является экономное использование средств и создание проектов, направленных на благо горожан.
Раньше фейерверки в День города проводились с размахом сразу в нескольких местах. Несколько лет грандиозный фестиваль фейерверков собирал толпы новосибирцев на Михайловской набережной реки Обь.
Посмотреть салют на площади Ленина в центре Новосибирска тоже приходили тысячи горожан.
На изображениях, созданных искусственным интеллектом нейросети Midjourney (компания зарегистрирована в Сан-Франциско, США), Новосибирск не похож на себя. Отдаленное сходство можно обнаружить только в отдельных контурах объектов и только при очень большом желании. И в целом картинки вышли мрачноватые.
Может быть только рекордный торт, весом более тонны подсластит новосибирцам впечатление от таких изображений?
Забавно их сравнить с реальными фото новосибирцев, пришедших смотреть салют на Михайловскую набережную, или с фотографиями праздничного фейерверка на День города 2022.
Обычно праздничный салют завершал торжества Дня города. В 2023 году программу праздника завершит исполнение гимна Новосибирска на площади Ленина с участием всемирно известного музыканта Вадима Репина. Подробную программу Дня города 2023 читатели могут найти в нашем лонг-риде.