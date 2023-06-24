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Американская нейросеть изобразила салют в Новосибирске на День города 2023

24 июня 2023, 08:38
Фото: Midjourney
Праздничный салют в центре Новосибирска должен выглядеть так, считает нейросеть
Салютов на День города в Новосибирске обычно было несколько, а самый большой — на набережной реки Обь. К 130-летию города салют отменили, посчитав неуместным в период СВО. Но каким мог бы быть праздничный салют 2023 в Новосибирске показала нейросеть Midjourney.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова неоднократно объясняла причины почему решено отказаться от проведения праздничного салюта к юбилею города 25 июня 2023. Власти Новосибирска считают, что фейерверки неуместны в данное время. Приоритетом является экономное использование средств и создание проектов, направленных на благо горожан.

Раньше фейерверки в День города проводились с размахом сразу в нескольких местах. Несколько лет грандиозный фестиваль фейерверков собирал толпы новосибирцев на Михайловской набережной реки Обь.

На изображениях нейросети набережная и улицы Новосибирска довольно безлюдны и это странноНа изображениях нейросети набережная и улицы Новосибирска довольно безлюдны и это странно
На изображениях нейросети набережная и улицы Новосибирска довольно безлюдны и это странно
Фото: Midjourney

Посмотреть салют на площади Ленина в центре Новосибирска тоже приходили тысячи горожан.

На изображениях, созданных искусственным интеллектом нейросети Midjourney (компания зарегистрирована в Сан-Франциско, США), Новосибирск не похож на себя. Отдаленное сходство можно обнаружить только в отдельных контурах объектов и только при очень большом желании. И в целом картинки вышли мрачноватые.

Центр Новосибирска на изображениях нейросети способен шокировать местных жителейЦентр Новосибирска на изображениях нейросети способен шокировать местных жителей
Центр Новосибирска на изображениях нейросети способен шокировать местных жителей
Фото: Midjourney

Может быть только рекордный торт, весом более тонны подсластит новосибирцам впечатление от таких изображений?

«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой
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Забавно их сравнить с реальными фото новосибирцев, пришедших смотреть салют на Михайловскую набережную, или с фотографиями праздничного фейерверка на День города 2022.

Новосибирцы смотрят салют на Михайловской набережной 9 мая 2022Новосибирцы смотрят салют на Михайловской набережной 9 мая 2022
Фейерверк над рекой Обь в День города 2022Фейерверк над рекой Обь в День города 2022
Новосибирцы смотрят салют на Михайловской набережной 9 мая 2022
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Обычно праздничный салют завершал торжества Дня города. В 2023 году программу праздника завершит исполнение гимна Новосибирска на площади Ленина с участием всемирно известного музыканта Вадима Репина. Подробную программу Дня города 2023 читатели могут найти в нашем лонг-риде.

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