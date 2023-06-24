Салютов на День города в Новосибирске обычно было несколько, а самый большой — на набережной реки Обь. К 130-летию города салют отменили, посчитав неуместным в период СВО. Но каким мог бы быть праздничный салют 2023 в Новосибирске показала нейросеть Midjourney.

Сюжет День города 2023 в Новосибирске