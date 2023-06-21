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«Был печальный опыт»: в Новосибирске торт в День города будут раздавать за оградой

21 июня 2023, 07:57
Фото: atas.info
Как будут раздавать бесплатный торт в Новосибирске

В Новосибирске придумали способ раздачи огромного торта без давки в День города 2023

Бесплатные кусочки торта в честь День города Новосибирска 24 июня будут раздавать за специальным ограждением, чтобы избежать давки. Об этом доложил мэру начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин на заседании оргкомитета 21 июня.

Обычно подобные мероприятия заканчивались травмпунктами и конфликтами. Чтобы этого избежать, придумали безопасные способы раздачи десерта.

«Мы имеем как положительный, так и отрицательный опыт раздачи бесплатного торта на улице Ленина. В этом году, опираясь на опыт прошлых лет, делаем раздачу через стационарное ограждение. Также вместо одной точки раздачи сделаем около 10. Люди будут подходить к волонтерам и получать порцию», — заявил Витухин.

Напомним, праздничный торт рекордным весом начнут готовить с 17 часов в субботу, 24 июня, на территории возле площади Ленина. После его зарегистрируют в Книге рекордов России, а потом начнут разрезать на куски и раздавать бесплатно горожанам. А 25 июня приготовят биточки из щуки.

В Новосибирске установят мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки
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