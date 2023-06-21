Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Обычно подобные мероприятия заканчивались травмпунктами и конфликтами. Чтобы этого избежать, придумали безопасные способы раздачи десерта.
«Мы имеем как положительный, так и отрицательный опыт раздачи бесплатного торта на улице Ленина. В этом году, опираясь на опыт прошлых лет, делаем раздачу через стационарное ограждение. Также вместо одной точки раздачи сделаем около 10. Люди будут подходить к волонтерам и получать порцию», — заявил Витухин.
Напомним, праздничный торт рекордным весом начнут готовить с 17 часов в субботу, 24 июня, на территории возле площади Ленина. После его зарегистрируют в Книге рекордов России, а потом начнут разрезать на куски и раздавать бесплатно горожанам. А 25 июня приготовят биточки из щуки.