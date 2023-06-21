Напомним, праздничный торт рекордным весом начнут готовить с 17 часов в субботу, 24 июня, на территории возле площади Ленина. После его зарегистрируют в Книге рекордов России, а потом начнут разрезать на куски и раздавать бесплатно горожанам. А 25 июня приготовят биточки из щуки.