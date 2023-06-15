Примечательно, но хедлайнером фестиваля Басту выбрали не зря. Он не первый раз приезжает в Новосибирск и пользуется популярностью среди фанатов. На его концертах молодые пары не раз делали предложение руки и сердца, а сам музыкант радушно помогает это делать на сцене. В интернете даже ходили шутки, что Баста считает себя не только успешным исполнителем, но и признанным купидоном, который помогает влюбленным создавать романтические моменты.