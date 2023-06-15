atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Изображение материала

VK Fest 2023 — Баста, Джарахов, Feduk, OG Buda споют для новосибирцев 24 июня

15 июня 2023, 09:29
Фото: Пресс-служба VK Fest
Знаменитые артисты современности выступят перед новосибирцами
Фестиваль VK Fest — это одно из главных событий, объединяющих в себе развлекательные шоу и самых популярных интернет-звезд России. Его проводят ежегодно в крупных городах страны. В Новосибирске он состоится 24 июня 2023.

Один из крупнейших летних фестивалей VK Fest собирает любителей разных развлечений: музыки, блогинга, спорта и многих других. Фестиваль был первоначально запущен в 2015 году в Санкт-Петербурге, где находится офис социальной сети «ВКонтакте».

«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
Узнать подробнее

Изначально организаторы рассматривали идею создания зоны, свободной от социальных сетей, и даже обсуждали возможность выключения самого «ВКонтакте» в день проведения мероприятия. Однако от этого плана все же пришлось отказаться. Было решено перенести главные преимущества онлайн-сообщества в реальный мир. Теперь на фестивале большое внимание уделяется не только музыке, но и другому контенту, а также возможности для живого общения в неформальной обстановке.

Звездой музыкальной программы в Новосибирске в парке «Арена» станет Баста. Артист известен своими яркими выступлениями и трогательными текстами. На фестивале также выступят и другие известные гости — Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda. Событие рассчитано на тысячи людей, которые смогут насладиться яркими шоу и мелодиями популярных музыкантов.

Фото: Пресс-служба VK Fest

Самое интересное, VK Fest состоится на День города Новосибирска, которому исполняется 130 лет. В такую знаменательную дату фестиваль никого не оставит равнодушным.

Но это еще не все, что ждет гостей фестиваля. Они также смогут посетить различные зоны, поучаствовать в мастер-классах, попробовать новинки технологий, побывать на ярких фотозонах и посмотреть анимационные шоу. Встречи с кумирами, автограф-сессии, конкурсы и памятные подарки тоже не обойдут никого стороной.

Примечательно, но хедлайнером фестиваля Басту выбрали не зря. Он не первый раз приезжает в Новосибирск и пользуется популярностью среди фанатов. На его концертах молодые пары не раз делали предложение руки и сердца, а сам музыкант радушно помогает это делать на сцене. В интернете даже ходили шутки, что Баста считает себя не только успешным исполнителем, но и признанным купидоном, который помогает влюбленным создавать романтические моменты.

На VK Fest выступят более 50 блогеров — кто приедет в Новосибирск
Узнать подробнее
Читайте также:
VK Fest в Новосибирске сделают доступным для гостей с ограниченными возможностямиНазваны имена артистов, которые приедут на фестиваль VK Fest в НовосибирскеVK Fest 2023 станет крупнейшим фестивалем России
#Эмилия Губарева#VK Fest#ВКонтакте#Концерт#День города#День города 2023 в Новосибирске#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Сегодня, 10:26
«Это была моя коллега» — крановщица Евгения Гонекер объяснила, почему мог упасть кран
Сегодня, 06:12
Чем продуктовые магазины «травят» новосибирцев: трансжиры, аспартам и пальмовое масло
Вчера, 07:47
В Новосибирске утонувший в бассейне 10-летний мальчик был в сауне без родителей
Сегодня, 02:53
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Сегодня, 09:14
Китайские самосвалы оказались небезопасными
13 июня 10:49