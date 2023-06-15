Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Один из крупнейших летних фестивалей VK Fest собирает любителей разных развлечений: музыки, блогинга, спорта и многих других. Фестиваль был первоначально запущен в 2015 году в Санкт-Петербурге, где находится офис социальной сети «ВКонтакте».
Изначально организаторы рассматривали идею создания зоны, свободной от социальных сетей, и даже обсуждали возможность выключения самого «ВКонтакте» в день проведения мероприятия. Однако от этого плана все же пришлось отказаться. Было решено перенести главные преимущества онлайн-сообщества в реальный мир. Теперь на фестивале большое внимание уделяется не только музыке, но и другому контенту, а также возможности для живого общения в неформальной обстановке.
Звездой музыкальной программы в Новосибирске в парке «Арена» станет Баста. Артист известен своими яркими выступлениями и трогательными текстами. На фестивале также выступят и другие известные гости — Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda. Событие рассчитано на тысячи людей, которые смогут насладиться яркими шоу и мелодиями популярных музыкантов.
Самое интересное, VK Fest состоится на День города Новосибирска, которому исполняется 130 лет. В такую знаменательную дату фестиваль никого не оставит равнодушным.
Но это еще не все, что ждет гостей фестиваля. Они также смогут посетить различные зоны, поучаствовать в мастер-классах, попробовать новинки технологий, побывать на ярких фотозонах и посмотреть анимационные шоу. Встречи с кумирами, автограф-сессии, конкурсы и памятные подарки тоже не обойдут никого стороной.
Примечательно, но хедлайнером фестиваля Басту выбрали не зря. Он не первый раз приезжает в Новосибирск и пользуется популярностью среди фанатов. На его концертах молодые пары не раз делали предложение руки и сердца, а сам музыкант радушно помогает это делать на сцене. В интернете даже ходили шутки, что Баста считает себя не только успешным исполнителем, но и признанным купидоном, который помогает влюбленным создавать романтические моменты.