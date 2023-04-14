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Названы имена артистов, которые приедут на фестиваль VK Fest в Новосибирске

14 апреля 2023, 03:23
Фото: Wikimedia Commons
Баста ранее высказался негативно против СВО - так посчитали некоторые активисты

В Новосибирске на фестивале VK Fest выступит рэпер Баста

В июне в парке «Арена» состоится фестиваль VK Fest, на котором выступят Баста, Джарахов, Федук и другие знаменитые артисты.

Дата фестиваля совпадает с Днем города Новосибирска — 24 июня. Концерт звезд пройдет в парке «Арена» у нового ЛДС. На сцене выступят Эльдар Джарахов, Feduk, Seville из Artik&Asti и Filatov&Karas. Также хэдлайнером станет рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко).

Само мероприятие рассчитано на 30 тысяч человек. Входной билет стоит 1300 рублей для взрослого, а для детей до 12 лет – 250. Также есть и ВИП-ложи, где стоимость составляет несколько тысяч рублей.

Отметим, что главным приглашенным гостем в Новосибирске станет именно рэпер Баста. Ранее Василий Вакуленко «непатриотично высказался» против СВО. В блоге Анастасии Ивлевой он рассуждал, что его друзья уехали заграницу, а он остался «смотреть кино дальше».

Министерство культуры РФ даже начало расследование. В некоторых российских городах требовали отменить концерт знаменитости, так как по мнению активистов, артиста нельзя допускать к выступлению из-за оскорбления действий России.

Напомним, что группа «Сплин» не выступит в Новосибирске на рок-фестивале «Ветер Сибири» в августе этого года. Музыкантов убрали с афиши. Поводом могла стать антироссийская позиция лидера группы Александра Васильева. 

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#Эмилия Губарева#Музыка#Концерт#Общество#Культура#Город#Новосибирск
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