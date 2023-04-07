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Не пустили Сплин и были в шоке от прически Киркорова: новосибирцы в апреле

7 апреля 2023, 14:09
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Главные итоги недели в Новосибирске
Неделя в Новосибирске: концерт Киркорова и его шокирующий внешний вид; отмена группы «Сплин»; рокеры и православные активисты. Главные события в городе по версии Atas.info.

Скандальный концерт Киркорова в Новосибирске и шокирующий образ звезды эстрады

В Новосибирске 5 апреля состоялся концерт Филиппа Киркорова. Это самое скандальное событие за последний месяц. До своего выступления поп-артист дал множество инфоповодов для СМИ – прогулка по городу, разговор с рэпером Давой и другие моменты. На концерте певец выступил в нетипичных образах, мест на шоу практически не было – публика подпевала, восхищалась и громко аплодировала. Только вот не все понравилось новосибирцам – вернее, их ужаснул внешний вид Киркорова, который до неузнаваемости изменился после пластической операции: он похудел и полысел. Именно прическа стала центром внимания публики. Ее называли «одуванчиком» и другими нелепыми выражениями. Шевелюра артиста действительно заметно поредела, но что поделать – возраст.

«Чудо в перьях»: что вытворял Киркоров на скандальном концерте в Новосибирске
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«Сплин» не приедет в Новосибирск

Группа «Сплин» не выступит в Новосибирске на рок-фестивале «Ветер Сибири» в августе этого года. Музыкантов убрали с афиши, причем очень даже оперативно. Причины, конечно же, не называют. Однако новосибирцы предполагают, что это может быть связано с идеологией. Ранее Совет отцов региона просил отменить выступление «Сплина» из-за антироссийской позиции лидера группы Александра Васильева. Теперь на сцене споют такие артисты как: Три дня дождя, МУККА, Кис-Кис и другие.

«Сплин» не приедет на «Ветер Сибири»: с организаторами провели убедительную беседу
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Съемка рока в городе православные активистов

Известный фотограф из Новосибирска Денис Винокуров рассказал, что происходит в сфере рок-н-ролла и каково снимать музыкантов со сцены. Считается, что «мрачные ребята» из рока могут оскорбить чьи-то чувства. Сколько в столице Сибири уже было отменено концертов по инициативе православных активистов. Так все же, каково быть фотографом концертного жанра в городе религиозных общественников?

Как снимать рок в городе православных активистов, рассказал фотограф Денис Винокуров
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#Эмилия Губарева#Дайджест#Итоги#Общество#Город#Культура#Новосибирск
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