Не пустили Сплин и были в шоке от прически Киркорова: новосибирцы в апреле

В Новосибирске 5 апреля состоялся концерт Филиппа Киркорова. Это самое скандальное событие за последний месяц. До своего выступления поп-артист дал множество инфоповодов для СМИ – прогулка по городу, разговор с рэпером Давой и другие моменты. На концерте певец выступил в нетипичных образах, мест на шоу практически не было – публика подпевала, восхищалась и громко аплодировала. Только вот не все понравилось новосибирцам – вернее, их ужаснул внешний вид Киркорова, который до неузнаваемости изменился после пластической операции: он похудел и полысел. Именно прическа стала центром внимания публики. Ее называли «одуванчиком» и другими нелепыми выражениями. Шевелюра артиста действительно заметно поредела, но что поделать – возраст.