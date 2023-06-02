VK Fest в Новосибирске сделают доступным для гостей с ограниченными возможностями

Все желающие участники VK Fest в Новосибирске могут поддержать фонд помощи детям и семьям в трудной ситуации «Солнечный город». Каждый может приобрести «Добрые билеты» от VK Добра, продажа которых уже началась: стоят они всего на 100 рублей дороже обычных.