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VK Fest в Новосибирске сделают доступным для гостей с ограниченными возможностями

2 июня 2023, 05:39
Фото: Пресс-служба VK Fest
Фестиваль будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями
VK Fest в Новосибирске, крупнейший open-air страны, подготовил инициативы, благодаря которым фестиваль станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, зрители фестиваля смогут помочь добрыми делами и даже пройти чекап.

Все желающие участники VK Fest в Новосибирске могут поддержать фонд помощи детям и семьям в трудной ситуации «Солнечный город». Каждый может приобрести «Добрые билеты» от VK Добра, продажа которых уже началась: стоят они всего на 100 рублей дороже обычных.

VK Fes позаботится и о людях с ограниченными возможностями здоровья: место проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Также накануне мероприятия пройдет тест-драйв площадки. А официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей.

Видеотрансляцию на жестовой язык проведут для людей с ограничениями по слуху. В этом фестивалю помогут партнёры-переводчики Катерина Кононенко, Маргарита Старцева и московский театр неслышащих актёров «Недослов». Также участники VK Fest смогут проверить своё здоровье в зоне чекапа. Проверка потенциальных доноров костного мозга от Российского фонда помощи «Русфонд» — бесплатная.

Напомним, что ранее VK Fest анонсировал, что в парке «Арена» 24 июня свои хиты исполнят Баста, Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD и Джарахов. Для гостей подготовят развлекательные зоны. Билеты на событие доступны на официальном сайте: vkfest.ru.

Баста выступит на VK-фесте в новосибирском парке «Арена» на День города 2023
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#Праздник#Инвалидность#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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