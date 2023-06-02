VK Fest в Новосибирске сделают доступным для гостей с ограниченными возможностями

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Все желающие участники VK Fest в Новосибирске могут поддержать фонд помощи детям и семьям в трудной ситуации «Солнечный город». Каждый может приобрести «Добрые билеты» от VK Добра, продажа которых уже началась: стоят они всего на 100 рублей дороже обычных.
VK Fes позаботится и о людях с ограниченными возможностями здоровья: место проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Также накануне мероприятия пройдет тест-драйв площадки. А официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей.
Видеотрансляцию на жестовой язык проведут для людей с ограничениями по слуху. В этом фестивалю помогут партнёры-переводчики Катерина Кононенко, Маргарита Старцева и московский театр неслышащих актёров «Недослов». Также участники VK Fest смогут проверить своё здоровье в зоне чекапа. Проверка потенциальных доноров костного мозга от Российского фонда помощи «Русфонд» — бесплатная.
Напомним, что ранее VK Fest анонсировал, что в парке «Арена» 24 июня свои хиты исполнят Баста, Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD и Джарахов. Для гостей подготовят развлекательные зоны. Билеты на событие доступны на официальном сайте: vkfest.ru.