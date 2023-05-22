В Новосибирске установят мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки

В случае успеха рекорд будет зарегистрирован как в Международной книге рекордов INTERRECORD, так и в Реестре рекордов России. Организаторы надеются, что такое событие не только привлечет большое количество людей на фестиваль еды, но также поможет популяризировать сибирскую кухню в мире.