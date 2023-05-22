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В Новосибирске установят мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки

22 мая 2023, 05:19
Фото: freepik.com
Шеф-повара в Новосибирске попробуют поставить мировой рекорд по приготовлению самой большой порции биточков из сибирской щуки. Событие пройдет в рамках фестиваля еды с 10 по 25 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, полсотни шеф-поваров из регионов СФО примут участие в создании 1300 биточков из щуки. Организатором мероприятия выступает Максим Сырников - почётный президент «Сибирской гильдии шеф-поваров», бренд-шеф магазина русской кухни «Добрянка».

В случае успеха рекорд будет зарегистрирован как в Международной книге рекордов INTERRECORD, так и в Реестре рекордов России. Организаторы надеются, что такое событие не только привлечет большое количество людей на фестиваль еды, но также поможет популяризировать сибирскую кухню в мире.

Также ко Дню города Новосибирска приготовят огромный 130-килограмовый торт.

Ко Дню города на 130-летие Новосибирска кондитеры приготовят 130-килограммовый торт
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#Алина Шефер#Общество#Еда#Фестиваль#Новосибирск#Новосибирская область
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