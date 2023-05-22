В Новосибирске установят мировой рекорд по приготовлению биточков из щуки

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Как сообщает пресс-служба мэрии, полсотни шеф-поваров из регионов СФО примут участие в создании 1300 биточков из щуки. Организатором мероприятия выступает Максим Сырников - почётный президент «Сибирской гильдии шеф-поваров», бренд-шеф магазина русской кухни «Добрянка».
В случае успеха рекорд будет зарегистрирован как в Международной книге рекордов INTERRECORD, так и в Реестре рекордов России. Организаторы надеются, что такое событие не только привлечет большое количество людей на фестиваль еды, но также поможет популяризировать сибирскую кухню в мире.
Также ко Дню города Новосибирска приготовят огромный 130-килограмовый торт.