Фестиваль духовых оркестров откроет День города Новосибирска

На 130-летие города выступят духовые оркестры со всей России. Фестиваль начнется в 17:00, тогда откроют праздничную программу Дня города. В нем примут участие профессиональные духовые и военные оркестры из разных городов России, таких как Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск, Луганск, Донецк и другие.