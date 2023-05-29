Фестиваль духовых оркестров откроет День города Новосибирска

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 02:52
На 130-летие города выступят духовые оркестры со всей России. Фестиваль начнется в 17:00, тогда откроют праздничную программу Дня города. В нем примут участие профессиональные духовые и военные оркестры из разных городов России, таких как Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск, Луганск, Донецк и другие.
Формат плац-парада – это один из самых ярких жанров концертной деятельности военных оркестров. Музыканты одновременно играют на инструментах и выполняют перестроения формации с элементами хореографии и театрализации.
По программе Фестиваля, там прозвучат мировые хиты оркестровой музыки, а также попурри на тему песен о столице Сибири. Особенностью фестиваля будет конное выступление Тувинского оркестра, групп барабанщиц из Кемерово и Барнаула, а также роты почетного караула.