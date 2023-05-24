atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Изображение материала

Конное выступление оркестра из Тувы пройдет в плац-параде в День города Новосибирска

24 мая 2023, 08:55
Фото: atas.info
День города Новосибирска 2023 начнут праздновать 24 июня
На пресс-конференции, посвященной Дню города, Анна Терешкова рассказала о выступлении конного духового оркестра из Тувы, который вместе с другими оркестрами пройдет в плац-параде по центру Новосибирска.

Первый раз в таком масштабе пройдет плац-парад духовых оркестров. Самым необычным оркестром станет Конный ансамбль из Тувы. Вице-мэр Анна Терешкова на пресс-конференции ТАСС не раскрыла секрет, как в Новосибирск из Тувы будут доставлены лошади для этого выступления. Также в параде пройдет рота почетного караула, барабанщицы из Кемерово и другие известные духовые оркестры и ансамбли со всей Сибири и не только.

В Новосибирске отменили салют на День города-2023
Узнать подробнее

Новосибирцы не увидят салют в День города, так как салют теперь будет только на 9 мая и когда будет Победа.

#Ольга Храмушкина#День города#Парад#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Анна Терешкова
Подпишитесь
Обвиняемый в насилии над девочками мужчина арестован судом в Новосибирске на месяц
Сегодня, 05:31
В Новосибирске отменили салют на День города-2023
Сегодня, 08:45
Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали, умерла в Новосибирске 22 мая
Сегодня, 04:33
НГУ объявил количество бюджетных мест летом 2023: факультеты и специальности
Сегодня, 03:02
В Новосибирске увольняют главного борца с коррупцией из-за утраты доверия
Сегодня, 01:21
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала дочерей-выпускниц элитной гимназии
Сегодня, 08:17