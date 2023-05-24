Первый раз в таком масштабе пройдет плац-парад духовых оркестров. Самым необычным оркестром станет Конный ансамбль из Тувы. Вице-мэр Анна Терешкова на пресс-конференции ТАСС не раскрыла секрет, как в Новосибирск из Тувы будут доставлены лошади для этого выступления. Также в параде пройдет рота почетного караула, барабанщицы из Кемерово и другие известные духовые оркестры и ансамбли со всей Сибири и не только.