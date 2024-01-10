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Published Сегодня, 03:52

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На вакансию приходится 11,6 резюме

Число вакансий на руководящие должности выросло на 60% в Новосибирске

10 января 2024, 03:52
Фото: Midjourney
На вакансию приходится 11,6 резюме
По данным hh.ru, количество доступных вакансий на руководящие должности в Новосибирске в этом году увеличилось на 60% по сравнению с прошлым.

В 2023 году было открыто более 4 тысяч вакансий для среднего и высшего менеджмента, что на 60% больше, чем годом ранее. Однако число активных резюме в этой сфере выросло всего на 3%.

Таким образом, на рынке труда больше кандидатов на руководящие должности, чем вакансий. В ноябре прошлого года приходилось в среднем по 11,6 резюме на одну вакансию в области высшего и среднего менеджмента.

Наибольшее количество вакансий было открыто для специалистов в должности «Начальник производства» — 26%, а также для руководителей филиалов (10%) и коммерческих директоров (9,8%).

Зарплаты для высшего и среднего менеджмента в Новосибирске варьируются от 91,9 тысячи до 172,4 тысячи рублей, пишет «РБК Новосибирск».

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#Общество#Новосибирск#Зарплаты#Вакансии#Эмилия Губарева#Резюме#Рынок труда
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