В Новосибирской области выросло количество вакансий на «удаленке»

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Количество вакансий, предусматривающих дистанционную работу, в Новосибирской области за год выросло на 68%. Сейчас в регионе насчитывается более 13 тысяч предложений о работе с удаленным графиком. В общем объеме вакансий «удаленка» занимает 5%.По данным аналитической службы рекрутинговой компании HeadHunter, лидером по количеству таких предложений остаются компании из области информационных технологий, на их долю приходится почти половина подобных позиций.
«Среди кандидатов в возрасте 18-34 года каждый второй ставит дистанционную работу в приоритет», — говорится в сообщении компании.
В первую очередь, соискатели ценят «удаленку» за экономию времени и денег за счет отсутствия необходимости добираться до рабочего места. В результате можно уделить больше времени на сон, домашние дела, отдых и общение с семьей.