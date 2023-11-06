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Большинство тех, кто работает удаленно - программисты

В Новосибирской области выросло количество вакансий на «удаленке»

6 ноября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Большинство тех, кто работает удаленно - программисты

Новосибирская область — лидер в Сибири по количеству предложений «удаленки»

Традиционно больше всего вакансий, предусматривающих удаленную работу, открто в компаниях из IT-сферы

Количество вакансий, предусматривающих дистанционную работу, в Новосибирской области за год выросло на 68%. Сейчас в регионе насчитывается более 13 тысяч предложений о работе с удаленным графиком. В общем объеме вакансий «удаленка» занимает 5%.По данным аналитической службы рекрутинговой компании HeadHunter, лидером по количеству таких предложений остаются компании из области информационных технологий, на их долю приходится почти половина подобных позиций.

«Среди кандидатов в возрасте 18-34 года каждый второй ставит дистанционную работу в приоритет», — говорится в сообщении компании.

В первую очередь, соискатели ценят «удаленку» за экономию времени и денег за счет отсутствия необходимости добираться до рабочего места. В результате можно уделить больше времени на сон, домашние дела, отдых и общение с семьей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Вакансии#Удаленная работа#Удаленка
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