В Новосибирской области выросло количество вакансий на «удаленке»

Количество вакансий, предусматривающих дистанционную работу, в Новосибирской области за год выросло на 68%. Сейчас в регионе насчитывается более 13 тысяч предложений о работе с удаленным графиком. В общем объеме вакансий «удаленка» занимает 5%.По данным аналитической службы рекрутинговой компании HeadHunter, лидером по количеству таких предложений остаются компании из области информационных технологий, на их долю приходится почти половина подобных позиций.