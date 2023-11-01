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Published Сегодня, 04:36

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Updated Сегодня, 04:38

Большая часть вакансий не связана с офисом

Кому в Новосибирске предлагают от 300 000 рублей — топ-10 высокооплачиваемых вакансий

1 ноября 2023, 04:36
Фото: Midjourney
Большая часть вакансий не связана с офисом

Работу с зарплатой более 300 тысяч рублей предлагают рабочим в Новосибирске

Самыми востребованными специалистами в Новосибирской области остаются люди рабочих профессий. В кадровой гонке работодатели увеличивают зарплатные предложения. Сейчас можно найти вакансию, которая предлагает заработок от 300 тысяч рублей.

На специалистов рабочих профессий приходится 23% всех вакансия. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter. По данным портала, в регионе по сравнению с 2022 годом растет спрос на сотрудников — в сентябре он составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на рабочих при этом вырос на 47%.

«Активность соискателей из сферы рабочего персонала, напротив, стала ниже, чем год назад: в 2023 году она сократилась на 4% относительно 2022 года. А в целом по России этот показатель на уровне 6%», — сообщают аналитики.

По их словам, на фоне этого сильно выросли предложения по зарплате для рабочего персонала. Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области в сентябре–октябре составила от 57 до 120 тысяч рублей.

Так сейчас выглядит топ-10 самых прибыльных вакансий:

  • Механик фабрики — от 320 000 ₽ на руки;
  • Машинист буровой установки вертикального бурения — от 320 000 ₽ до вычета налогов;
  • Электрогазосварщик c НАКС (металлоконструкции) — от 300 000 ₽ на руки;
  • Слесарь по ремонту автомобилей — от 300 000 ₽;
  • Сварщик ручной дуговой сварки — от 286 300 ₽ на руки;
  • Водитель карьерного самосвала — от 240 000 ₽ на руки;
  • Автослесарь / автомеханик — от 60 000 до 130 000 ₽ на руки;
  • Ученик механика / слесаря / мастера по ремонту оборудования — от 55 000 до 100 000 ₽ на руки;
  • Отделочник — от 100 000 до 300 000 ₽ до вычета налогов;
  • Кладовщик-комплектовщик склада — от 78 000 до 114 000 ₽ до вычета налогов.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Зарплата#Вакансии#Алина Гурицкая
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