Кому в Новосибирске предлагают от 300 000 рублей — топ-10 высокооплачиваемых вакансий

На специалистов рабочих профессий приходится 23% всех вакансия. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter. По данным портала, в регионе по сравнению с 2022 годом растет спрос на сотрудников — в сентябре он составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на рабочих при этом вырос на 47%.