Кому в Новосибирске предлагают от 300 000 рублей — топ-10 высокооплачиваемых вакансий

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
На специалистов рабочих профессий приходится 23% всех вакансия. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter. По данным портала, в регионе по сравнению с 2022 годом растет спрос на сотрудников — в сентябре он составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на рабочих при этом вырос на 47%.
«Активность соискателей из сферы рабочего персонала, напротив, стала ниже, чем год назад: в 2023 году она сократилась на 4% относительно 2022 года. А в целом по России этот показатель на уровне 6%», — сообщают аналитики.
По их словам, на фоне этого сильно выросли предложения по зарплате для рабочего персонала. Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области в сентябре–октябре составила от 57 до 120 тысяч рублей.
Так сейчас выглядит топ-10 самых прибыльных вакансий: