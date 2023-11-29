«Печень и черный хлеб»: новосибирская журналистка поработала «собачьим» сомелье

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Как сообщает «КП-Новосибирск», завод по производству корма находится в часе езды от центра города. Соискателей спрашивают, чем их заинтересовала вакансия, любви к домашним животным и возможном вреде подобной дегустации. Собеседование занимает не более двадцати минут.
Затем журналисту предложили понюхать и попробовать несколько вариантов собачьего корма. На вкус сухарики чем-то могут напоминать печеночные котлеты, а по запаху — черный хлеб. Однако кандидатура не подошла, поскольку человек должен обладать великолепно развитыми вкусовыми рецепторами и отличным обонянием.
«Нам нужен специалист с опытом дегустирования. Его задача — выделить вкусовые критерии кормов, произвести анализ и создать базу данных. Нужно четко разложить корма на тона: кислее, слаще и прочее», — заявил директор фирмы в беседе с корреспондентом «КП-Новосибирск».
В фирме утверждают, что знают любимые вкусы собак и корма, разработанные конкурентами. Таким необычным способом они надеются стать лидерами рынка. Необычную зарплату — 270 тысяч — установили для большего числа откликов, но высококлассный специалист может получать и больше. За неделю собеседование прошли полторы тысячи новосибирцев, но пока профессионал якобы не найден.
Эксперты относятся к данной вакансии скептически, так как вкусовые рецепторы собаки и человека значительно отличаются, а многие добавки нами попросту не ощущаются. Длительное потребление собачьих кормов может привести к расстройству желудка.