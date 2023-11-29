«Печень и черный хлеб»: новосибирская журналистка поработала «собачьим» сомелье

В фирме утверждают, что знают любимые вкусы собак и корма, разработанные конкурентами. Таким необычным способом они надеются стать лидерами рынка. Необычную зарплату — 270 тысяч — установили для большего числа откликов, но высококлассный специалист может получать и больше. За неделю собеседование прошли полторы тысячи новосибирцев, но пока профессионал якобы не найден.