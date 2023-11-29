Хозяйка алабая в Новосибирске набросилась на прохожую из-за конфликта с намордником

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
В Новосибирске владелица алабая применила физическую силу против девушки после замечания о необходимости использования намордника.
Инцидент произошел на улице Кирова в Октябрьском районе города. Об этом Atas.info сообщила полиция — в ведомство поступило заявление от пострадавшей.
Сейчас проводится проверка данного случая. Пострадавшей выдано направление на прохождение медицинского освидетельствования судебно-медицинской экспертизы.
Целью проверки является установление всех обстоятельств инцидента. Предварительно известно, что у пострадавшей была обнаружена травма головы.