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Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Девушка пострадала

Хозяйка алабая в Новосибирске набросилась на прохожую из-за конфликта с намордником

29 ноября 2023, 03:06
Фото: 1MI
Девушка пострадала

Собачница в Новосибирске напала на прохожую из-за конфликта с намордником

Хозяйка алабая в Новосибирске избила палкой девушку после замечания о наморднике, что привело к травме головы у пострадавшей.

В Новосибирске владелица алабая применила физическую силу против девушки после замечания о необходимости использования намордника.

Инцидент произошел на улице Кирова в Октябрьском районе города. Об этом Atas.info сообщила полиция — в ведомство поступило заявление от пострадавшей.

Сейчас проводится проверка данного случая. Пострадавшей выдано направление на прохождение медицинского освидетельствования судебно-медицинской экспертизы.

Целью проверки является установление всех обстоятельств инцидента. Предварительно известно, что у пострадавшей была обнаружена травма головы.

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