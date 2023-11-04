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Девочку покусали собаки

Агрессивных бродячих собак отловят под Новосибирском после ЧП с ребенком

4 ноября 2023, 08:53
Фото: Midjourney
Девочку покусали собаки
В Новосибирской области ищут подрядчика для отлова бродячих собак, после того как одна из них напала и искусала девочку в Искитиме.

В Искитимском районе Новосибирской области идет поиск подрядчика, который будет заниматься отловом бездомных собак. Заказчиком выступает районная администрация, которая выделит 292 500 рублей на эти цели. Информацию о закупке опубликовали на портале госзакупок.

Согласно объявлению, стоимость комплекса услуг для одного бездомного животного составляет 22 500 рублей. В этот комплекс входит выезд на отлов, содержание собаки в приюте, кастрация/стерилизация, вакцинация, эвтаназия по ветеринарным показателям и утилизация.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября, а сами работы должны быть выполнены до конца 2023 года. Напомним, что 26 октября в Искитиме собака напала на девочку и нанесла ей серьезные травмы. Школьницу отправили в больницу.

Искусанной собаками в Искитиме девочкой заинтересовался Бастрыкин
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Госзакупки#Искитим#Эмилия Губарева#Искитимский район
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