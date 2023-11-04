Агрессивных бродячих собак отловят под Новосибирском после ЧП с ребенком

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября, а сами работы должны быть выполнены до конца 2023 года. Напомним, что 26 октября в Искитиме собака напала на девочку и нанесла ей серьезные травмы. Школьницу отправили в больницу.