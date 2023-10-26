В Искитиме злая собака изгрызла девочке все лицо — ребенок в больнице

Posted Вчера, 12:36
Published Вчера, 12:36
Modified Вчера, 12:38
Updated Вчера, 12:38
Как сообщает «ЧС-Инфо», девочке искусали практически все лицо. Пострадавшую увезли в Искитимскую центральную городскую больницу, сейчас она находится в хирургическом отделении.
Занимаются происшествием и полицейские. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области заявление из больницы уже зарегистрировано, по нему проводится проверка.
Стаи бродячих собак буквально терроризируют Искитим. С начала года произошло пять инцидентов со злыми псами. Одна из таких стай напала на малыша возле детского сада, но собак прогнал отец ребенка. При этом жалобы пока не принесли результата.