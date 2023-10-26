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Posted Вчера, 12:36

Published Вчера, 12:36

Modified Вчера, 12:38

Updated Вчера, 12:38

Бродячие собаки часто нападают на людей

В Искитиме злая собака изгрызла девочке все лицо — ребенок в больнице

26 октября 2023, 12:36
Фото: pxhere.com
Бродячие собаки часто нападают на людей

Под Новосибирском бродячая собака изгрызла девочке все лицо

В Искитиме бродячая собака напала на девочку. Ребенок получил множество укусов и находится под наблюдением врачей.

Как сообщает «ЧС-Инфо», девочке искусали практически все лицо. Пострадавшую увезли в Искитимскую центральную городскую больницу, сейчас она находится в хирургическом отделении.

Занимаются происшествием и полицейские. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области заявление из больницы уже зарегистрировано, по нему проводится проверка.

Стаи бродячих собак буквально терроризируют Искитим. С начала года произошло пять инцидентов со злыми псами. Одна из таких стай напала на малыша возле детского сада, но собак прогнал отец ребенка. При этом жалобы пока не принесли результата.

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#Новосибирск#Дети#Нападение#Собаки#Александр Ляхов
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