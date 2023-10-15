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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Мальчик пострадал

Оторвала кусок кожи головы: под Новосибирском пес едва не разорвал мальчика

15 октября 2023, 07:25
Фото: Midjourney
Мальчик пострадал

В Новосибирской области хозяйка пса заплатит 15 тысяч за нападения на ребенка

В Новосибирской области владелица собаки, которая напала на пятилетнего мальчика, должна выплатить 15 тысяч рублей. Ребенок пережил несколько операций и теперь боится всех псов.

В поселке Мошково Новосибирской области произошло ЧП, связанное с нападением собаки на маленького ребенка. Соседский пес, выбравшись из своего двора через открытую калитку, набросился на пятилетнего мальчика.

Он буквально игрался с ребенком, таская его за ногу и причиняя серьезные травмы: были прокусаны ноги, рука и оторван кусок кожи с головы. Результатом этой атаки стало то, что мальчик оказался весь в крови, едва дошел до крыльца и потерял сознание.

Мальчик был 16 дней в больнице, и у него остались шрамы по всему телу, пишет КП-Новосибирск. Владелица собаки приняла решение усыпить животное, но не извинилась перед пострадавшим и наняла адвоката для своей защиты. Мать мальчика выиграла дело в суде, и ей присудили компенсацию в размере 15 тысяч рублей за оставшиеся шрамы.

Ребенка едва не разодрала собака под Новосибирском — за это ему выплатят 15 тысяч
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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Животные#Суд#Эмилия Губарева
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