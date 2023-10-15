Оторвала кусок кожи головы: под Новосибирском пес едва не разорвал мальчика

Мальчик был 16 дней в больнице, и у него остались шрамы по всему телу, пишет КП-Новосибирск. Владелица собаки приняла решение усыпить животное, но не извинилась перед пострадавшим и наняла адвоката для своей защиты. Мать мальчика выиграла дело в суде, и ей присудили компенсацию в размере 15 тысяч рублей за оставшиеся шрамы.