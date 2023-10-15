Оторвала кусок кожи головы: под Новосибирском пес едва не разорвал мальчика

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В поселке Мошково Новосибирской области произошло ЧП, связанное с нападением собаки на маленького ребенка. Соседский пес, выбравшись из своего двора через открытую калитку, набросился на пятилетнего мальчика.
Он буквально игрался с ребенком, таская его за ногу и причиняя серьезные травмы: были прокусаны ноги, рука и оторван кусок кожи с головы. Результатом этой атаки стало то, что мальчик оказался весь в крови, едва дошел до крыльца и потерял сознание.
Мальчик был 16 дней в больнице, и у него остались шрамы по всему телу, пишет КП-Новосибирск. Владелица собаки приняла решение усыпить животное, но не извинилась перед пострадавшим и наняла адвоката для своей защиты. Мать мальчика выиграла дело в суде, и ей присудили компенсацию в размере 15 тысяч рублей за оставшиеся шрамы.