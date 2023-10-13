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Собака покусала мальчика

Ребенка едва не разодрала собака под Новосибирском — за это ему выплатят 15 тысяч

13 октября 2023, 02:55
Фото: Midjourney
Собака покусала мальчика

Ребенку выплатят 15 тысяч за нападение собаки в Новосибирской области

Ребенку, покусанному собакой в Мошковском районе Новосибирской области, будет выплачена компенсация в размере 15 тысяч рублей по решению суда.

Житель Мошковского района Новосибирской области должен выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации за нападение его собаки на мальчика из соседнего дома. Решение было принято районным судом, о чем сообщается в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, пятилетний мальчик получил укусы от собаки, когда он гулял возле своего дома. Ребенку были нанесены укусы на левом плече, заушной области, правом предплечье и правой голени. Помимо физических повреждений, ребенок также испытывает эмоциональное и психологическое страдание.

Мать мальчика обратилась в прокуратуру с просьбой о компенсации морального вреда. Суд поддержал ее аргументы и решил взыскать с хозяина собаки 15 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Животные#Суд#Прокуратура#Собака#Эмилия Губарева
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