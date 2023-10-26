Владельцев собак начнут штрафовать в Новосибирске — что будет запрещено?

Если гражданин будет гулять с собакой в состоянии опьянения, то его оштрафуют на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Теперь запрещен выгул крупных и агрессивных собак детьми в возрасте до 14 лет. За повторные нарушения штрафы будут выше — от 3 до 5 тысяч рублей.