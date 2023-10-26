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Posted Вчера, 06:54

Published Вчера, 06:54

Modified Вчера, 06:57

Updated Вчера, 06:57

Хозяев начнут штрафовать за самовыгул собак в Новосибирске

Владельцев собак начнут штрафовать в Новосибирске — что будет запрещено?

26 октября 2023, 06:54
Фото: 1MI

Хозяев начнут штрафовать за самовыгул собак в Новосибирске

Законодательное собрание Новосибирской области приняло решение внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Эти изменения касаются ответственности граждан за выгул собак без намордника и поводка, а также за превышение максимального количества домашних животных.

Теперь за первое нарушение в Новосибирской области предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Владельцев собак также будут оштрафовывать на 500-1000 рублей за отсутствие предупреждения о собаке на привязи в частных домовладениях.

Если гражданин будет гулять с собакой в состоянии опьянения, то его оштрафуют на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Теперь запрещен выгул крупных и агрессивных собак детьми в возрасте до 14 лет. За повторные нарушения штрафы будут выше — от 3 до 5 тысяч рублей.

Депутаты также решили установить наказание для граждан, которые превышают допустимое количество домашних животных в многоквартирных домах. Однако точное число собак, разрешенное для содержания в квартирах, пока не определено. Этим вопросом должны заниматься исполнительные органы власти.

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#Новосибирск#Животные#Штрафы#Заксобрание#Эмилия Губарева
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