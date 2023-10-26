Владельцев собак начнут штрафовать в Новосибирске — что будет запрещено?

Posted Вчера, 06:54
Published Вчера, 06:54
Modified Вчера, 06:57
Updated Вчера, 06:57
Теперь за первое нарушение в Новосибирской области предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Владельцев собак также будут оштрафовывать на 500-1000 рублей за отсутствие предупреждения о собаке на привязи в частных домовладениях.
Если гражданин будет гулять с собакой в состоянии опьянения, то его оштрафуют на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Теперь запрещен выгул крупных и агрессивных собак детьми в возрасте до 14 лет. За повторные нарушения штрафы будут выше — от 3 до 5 тысяч рублей.
Депутаты также решили установить наказание для граждан, которые превышают допустимое количество домашних животных в многоквартирных домах. Однако точное число собак, разрешенное для содержания в квартирах, пока не определено. Этим вопросом должны заниматься исполнительные органы власти.