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За животных начнут штрафовать

Штрафы за домашних животных введут в Новосибирской области

18 октября 2023, 01:45
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
За животных начнут штрафовать
В Новосибирской области планируют ввести штрафы для владельцев домашних животных, которые нарушают правила их содержания.

В законодательстве Новосибирской области планируются изменения: вводят штрафы для людей, имеющих домашних животных. Эти изменения были поддержаны 17 октября комитетом Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Новый закон направлен на защиту как граждан, так и их питомцев. Он устанавливает ответственность за содержание животных в общественных местах и на территории общего пользования. Также предусматриваются ограничения по количеству животных в различных типах жилья.

Например, в частных домах, квартирах и комнатах общежитий, на каждые 12 квадратных метров площади допускается содержание одной большой или средней собаки, или двух маленьких собак, или трех кошек. На земельных участках разрешается проживание одной большой или средней собаки на каждые 50 квадратных метров. За отсутствие вывески на заборе, информирующей о наличии животного, предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Владельцу, выгуливающему пьяную собаку, грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

В Новосибирске могут ввести штраф за выгул собак без намордника
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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Штраф#Эмилия Губарева
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