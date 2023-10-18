Штрафы за домашних животных введут в Новосибирской области

Например, в частных домах, квартирах и комнатах общежитий, на каждые 12 квадратных метров площади допускается содержание одной большой или средней собаки, или двух маленьких собак, или трех кошек. На земельных участках разрешается проживание одной большой или средней собаки на каждые 50 квадратных метров. За отсутствие вывески на заборе, информирующей о наличии животного, предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Владельцу, выгуливающему пьяную собаку, грозит штраф в размере трех тысяч рублей.