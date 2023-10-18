Штрафы за домашних животных введут в Новосибирской области

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В законодательстве Новосибирской области планируются изменения: вводят штрафы для людей, имеющих домашних животных. Эти изменения были поддержаны 17 октября комитетом Законодательного собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.
Новый закон направлен на защиту как граждан, так и их питомцев. Он устанавливает ответственность за содержание животных в общественных местах и на территории общего пользования. Также предусматриваются ограничения по количеству животных в различных типах жилья.
Например, в частных домах, квартирах и комнатах общежитий, на каждые 12 квадратных метров площади допускается содержание одной большой или средней собаки, или двух маленьких собак, или трех кошек. На земельных участках разрешается проживание одной большой или средней собаки на каждые 50 квадратных метров. За отсутствие вывески на заборе, информирующей о наличии животного, предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Владельцу, выгуливающему пьяную собаку, грозит штраф в размере трех тысяч рублей.