Труп «безумной» хозяйки нашли под Новосибирском — она содержала концлагерь животных

Сейчас в этом пустующем дворе осталось около 20 собак из 40. Остальных животных увезли в приюты Новосибирска. Местные жители помогают, приходят и кормят собак кашей. Главное сейчас — чтобы соседи не предпринимали самосуд к животным. В ближайшее время все собаки будут отправлены в приюты, где им будет оказана медицинская помощь и попытаются найти новых хозяев. Администрация Искитимского района также поможет зоозащитникам в перевозке собак и их кормлении.