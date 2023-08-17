Труп «безумной» хозяйки нашли под Новосибирском — она содержала концлагерь животных

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
В Новосибирской области обнаружили тело хозяйки приюта для животных. Женщина умерла примерно пять дней назад. Ее нашли через пять дней благодаря сильному лаю и вою собак, которые жили на цепях. Соседи решили проверить, что произошло.
История, произошедшая в деревне Евсино Шибковского сельского совета, была довольно печальной. На окраине одной из улиц жила старая женщина. Она содержала 40 животных: кошек, собак и, по слухам, даже птиц. Она провела свою жизнь вдали от людей, ведя затворнический образ жизни. Сил ухаживать за зверями у нее не было, они мучались в антисанитарии и ужасных условиях.
Местные защитники животных были знакомы с этой женщиной. Они предлагали помощь, просили ее отдать часть животных, организовывали сбор средств для строительства вольеров для собак. Но она всегда отказывалась отдавать своих питомцев.
Однако, ей стало все труднее справляться с таким большим количеством животных. В итоге женщина умерла по неизвестным причинам, а вместе с ней и некоторые собаки. Предполагается, что они отравились, поскольку хозяйка кормила их просроченной пищей. Возможно, она и сама ела эти продукты. Об этом пишет «Искитимская газета».
Сейчас в этом пустующем дворе осталось около 20 собак из 40. Остальных животных увезли в приюты Новосибирска. Местные жители помогают, приходят и кормят собак кашей. Главное сейчас — чтобы соседи не предпринимали самосуд к животным. В ближайшее время все собаки будут отправлены в приюты, где им будет оказана медицинская помощь и попытаются найти новых хозяев. Администрация Искитимского района также поможет зоозащитникам в перевозке собак и их кормлении.