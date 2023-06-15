Собака неделю жила в заброшенном погребе в Новосибирске без еды и воды

Чтобы вытащить собачку из погреба, спасатели произвели несколько пропилов пола квартиры в которой жили владельцы жилья и после этого нашли погреб глубиной около 1.5 метров, из которого им удалось спасти животное. Специалисты передали питомца его хозяину.