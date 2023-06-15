atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Изображение материала

Собака неделю жила в заброшенном погребе в Новосибирске без еды и воды

15 июня 2023, 03:47
Фото: 1MI
Собака выжила

В Новосибирске собака неделю провела в заброшенном погребе под квартирой

В Новосибирске собака забралась в погреб и не могла оттуда выбраться неделю. Об этом рассказали в ВК-группе «МАСС».

Жильцы дома попытались самостоятельно достать животное, но безуспешно, после чего они обратились за помощью к спасателям. Специалисты осмотрели дом на улице Горбаня и заметили, что питомец проник в заброшенный погреб через дыру.

«Небольшая собачка через вентиляционные отверстия в фундаменте дома проникла под дом в подпольное пространство и уже неделю находится там. Жильцы дома пытались достать её самостоятельно, но им это не удалось», — говорится в сообщении МАСС.

Чтобы вытащить собачку из погреба, спасатели произвели несколько пропилов пола квартиры в которой жили владельцы жилья и после этого нашли погреб глубиной около 1.5 метров, из которого им удалось спасти животное. Специалисты передали питомца его хозяину.

Волки терроризируют жителей поселка Сузун в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Каргатском районе бешеная лиса загрызла собакуПенсионерку из Новосибирска признали невменяемой — ее обвиняют в гибели 18 собак
#Эмилия Губарева#Животные#Собака#Общество#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
На стройке «Европейского берега» в Новосибирске сорвался кран с работницей внутри
Сегодня, 02:31
В Новосибирске экс-председатель СО РАН Асеев выслушал обвинительный приговор
Вчера, 02:59
Чем продуктовые магазины «травят» новосибирцев: трансжиры, аспартам и пальмовое масло
Вчера, 07:47
В Новосибирске утонувший в бассейне 10-летний мальчик был в сауне без родителей
Сегодня, 02:53
Как отразится паводок на Алтае на бюджетном отдыхе новосибирцев
Вчера, 07:36
Китайские самосвалы оказались небезопасными
13 июня 10:49