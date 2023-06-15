Собака неделю жила в заброшенном погребе в Новосибирске без еды и воды

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Жильцы дома попытались самостоятельно достать животное, но безуспешно, после чего они обратились за помощью к спасателям. Специалисты осмотрели дом на улице Горбаня и заметили, что питомец проник в заброшенный погреб через дыру.
«Небольшая собачка через вентиляционные отверстия в фундаменте дома проникла под дом в подпольное пространство и уже неделю находится там. Жильцы дома пытались достать её самостоятельно, но им это не удалось», — говорится в сообщении МАСС.
Чтобы вытащить собачку из погреба, спасатели произвели несколько пропилов пола квартиры в которой жили владельцы жилья и после этого нашли погреб глубиной около 1.5 метров, из которого им удалось спасти животное. Специалисты передали питомца его хозяину.