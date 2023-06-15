Волки терроризируют жителей поселка Сузун в Новосибирской области

По словам автора поста, волки нападают на домашнюю птицу и дерутся с собаками. Местные жители опасаются, что животные могут напасть на людей в любой момент. Оказалось, что один из жителей поселка якобы содержит этих волков. При этом мужчина утверждает, что это не его питомцы.