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Волки терроризируют жителей поселка Сузун в Новосибирской области

15 июня 2023, 01:51
Фото: 1MI
Волки пугают людей
В поселке Сузун Новосибирской области обитают канадские чёрные волки, которые стали причиной беспокойства местных жителей. Об этом стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск».

По словам автора поста, волки нападают на домашнюю птицу и дерутся с собаками. Местные жители опасаются, что животные могут напасть на людей в любой момент. Оказалось, что один из жителей поселка якобы содержит этих волков. При этом мужчина утверждает, что это не его питомцы.

Очевидцы замечают несколько особей в округе, а также знают, что они ночуют на пилораме. Известно, что ранее этот сибиряк, которого обвиняют в содержании волков, держал разных экзотических животных, включая крокодилов и обезьян.

Местные беспокоятся за свою безопасность, поскольку волки бродят в районах, где часто ходят люди, и совсем их не боятся. Жители уже обращались в администрацию по этому поводу, но просьбу их проигнорировали.

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Фото: Инцидент Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Животные#Волк#Общество#Город#Новосибирская область
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