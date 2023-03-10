Волка заметили новосибирцы в селе Толмачево

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Инцидент произошел на днях рядом с селом Толмачево под Новосибирском. Местные жители неожиданно встретили волка.
«По всей видимости, он искал себе пропитание на свалке рядом с Геодезией. При встрече с людьми дикое животное неспешно скрылось», - уточняет администрация.
Однако не все сибиряки распознали на опубликованных фотографиях волка. По словам комментаторов, это не хищное животное, а собака.
Читайте также о том, как автору ролика про убитых волков в Убинском районе грозила административная ответственность. Незадолго до трагедии, волки подошли близко к селу.