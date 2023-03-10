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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Волка заметили новосибирцы в селе Толмачево

10 марта 2023, 06:32
Фото: Администрация Толмачевского сельсовета/ВК
Некоторые сибиряки не верят, что это был волк
В пригороде Новосибирска был замечен волк, о чем рассказали в ВК-странице Администрации Толмачевского сельсовета.

Инцидент произошел на днях рядом с селом Толмачево под Новосибирском. Местные жители неожиданно встретили волка.

«По всей видимости, он искал себе пропитание на свалке рядом с Геодезией. При встрече с людьми дикое животное неспешно скрылось», - уточняет администрация.

Однако не все сибиряки распознали на опубликованных фотографиях волка. По словам комментаторов, это не хищное животное, а собака.

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Читайте также о том, как автору ролика про убитых волков в Убинском районе грозила административная ответственность. Незадолго до трагедии, волки подошли близко к селу. 

#Эмилия Губарева#Животные#Волк#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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